Povlači se još jedan proizvod za djecu: "Prestanite ga upotrebljavati"

Proizvod predstavlja mikrobiološki rizik.
Državni inspektorat (DIRH) naložio je povlačenje mlijeka za zaštitu od sunca za djecu SunKinds proizvođača Olival.
"Ovaj proizvod predstavlja mikrobiološki rizik. Ukupan broj aerobnih mezofilnih mikroorganizama, kvasaca i plijesni je prekoračen", navodi inspektorat.
Ističu da proizvod treba prestati upotrebljavati i obratiti se trgovcu gdje je kupljen.
