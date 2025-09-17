Oglas

JAVLJA INSPEKTORAT

Povlači se još jedan proizvod za djecu: "Prestanite ga upotrebljavati"

N1 Info
17. ruj. 2025. 09:34
trgovina
Pexels/Ilustracija

Proizvod predstavlja mikrobiološki rizik.

Državni inspektorat (DIRH) naložio je povlačenje mlijeka za zaštitu od sunca za djecu SunKinds proizvođača Olival.

"Ovaj proizvod predstavlja mikrobiološki rizik. Ukupan broj aerobnih mezofilnih mikroorganizama, kvasaca i plijesni je prekoračen", navodi inspektorat.

Ističu da proizvod treba prestati upotrebljavati i obratiti se trgovcu gdje je kupljen.

sunkids1
DIRH
Teme
olival sunkids zaštita od sunca

