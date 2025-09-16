Oglas

"lažna dojava"

Splitska policija za N1 o dojavi o muškarcu s kalašnjikovom na istoku grada

N1 Info
16. ruj. 2025. 17:04
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Predsjednik gradskog kotara Mejaši i gradski vijećnik HDZ-a Toni Piplica uputio je upozorenje sugrađanima.

Ide prema magistrali Solin

Oko 17:30 predsjednik GK Mejaši, Toni Piplica, koji je ranije zamolio građane da ostanu u svojim domovima dok traje policijska potraga objavio je da je njegova ranija objavljena bila utemeljena na lažnoj dojavi.

"Lažnog dojavitelja treba strogo kazniti", dodao je. Ranije je napisao:

"Poštovane susjede i susjedi, prije nešto manje od sat vremena viđena je muška osoba kako šeta s kalašnjikovom po Smokoviku. Sirene su prozujale prije pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još traži. Pozivam vas sve da ostanete u svojim domovima i maknete se s ulice...", rekao je ranije HDZ-ov Piplica.

Policija: Nije potvrđeno da postoji muškarac koji odgovara opisu

"Policija je od podneva na terenu i pregledala je uže i šire područje istočnog gornjeg dijela Splita, kao i veliki broj snimaka s nadzornih kamera.

Nije potvrđeno da postoji muškarac koji odgovara opisu, kao što na njima nema ni snimke osobe s oružjem u ruci. Ali, pretraga na terenu se nastavlja", rekao je glasnogovornik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Toni Milan za N1.

Teme
kalašnjikov mejaši muškarac s kalašnjikovom smokovik split toni piplica

