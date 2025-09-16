Stiže novi sustav: Ukida se plaćanje cestarine gotovinom

"Promjena koja se postiže je novi elektronički sustav naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, temeljen na slobodnom prometnom toku, s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz i tehnologijom automatskog prepoznavanja registarskih pločica. Zakonom će se isključiti mogućnost da se korištenje autoceste plati u gotovini, što će posljedično smanjiti operativne troškove naplate cestarine. Sva teretna vozila i motocikli imat će obvezu korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine. Laka vozila do 3,5 tona nosivosti imat će mogućnost odabrati između korištenja uređaja u vozilu za elektroničku naplatu cestarine i prijave u sustav naplate cestarine za automatske prepoznavanje registarskih pločica, stoji u obrascu.