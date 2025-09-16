TV dvoboj
Viktor Gotovac: ZDS je ustaški, fašistički pozdrav; Hasanbegović: Ustav ne zabranjuje bilo koji simbol
Aktualno prijepodne u Saboru u ponedjeljak obilježila je rasprava o ustaškom pozdravu ZDS. U Novom danu kod našeg Ivana Hrstića o tome su govorili povjesničar Zlatko Hasanbegović i Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu i kolumnist Nacionala.
Viktor Gotovac komentirao je SDP-ovu inicijativu za kažnjavanje pozdrava ZDS:
"Treba odvojiti dvije stvari, jedno je inicijativa za uređivanje tog pitanja, vjerojatno nešto što bi državi pomoglo, sudovima, Ministarstvu unutarnjih poslova. Ono što se dogodilo jučer nije refleksija na to, nego refleksija na jedan promašeni prijedlog SDP-a koji je krenuo u neočekivanom smjeru, obrat od onoga što je bio stav SDP-a."
Osvrnuo se i na izlaganje Siniše Hajdaša Dončića u Saboru: "Kada u politici morate objašnjavati stav na način da se o njemu cijeli dan razgovara, a da ljudi i dalje nisu shvatili što je vaš stav, onda znači da je nešto s tim stavom krivo ili s načinom komunikacije.", govori ovaj bivši SDP-ovac.
"Ljevica napustila postulate"
Dodaje da je stav SDP-a naštetio ljevici u hrvatskom društvu: "Umjesto da se povuku, oni će inzistirati na tome da nisu pogriješili. Ljevica je napustila postulate koji bi trebala imati, a ostale su ideološke mrvice. Ovim prijedlogom se bojim da su opovrgnuli sebe i u tom pogledom.
"Potpuno apsurdno"
Zlatko Hasanbegović tvrdi da je rasprava oko pozdrava ZDS rezultat paranoje i izmišljenog problema: "Ta rasprava o pozdravu ZDS je bespredmetna. Kada bi netko sa strane gledao rekao bih da je došlo do epidemije zamjene građanskih pozdrava dobar dan i dobro jutro sa Za dom spremni. Potreba reguliranja određenih pitanja ne postoji. Sa stajališta Ustava i zakona ne postoje bilo kakvi protuustavni simboli i slogani, to je potpuno apsurdno. Ustav ne zabranjuje bilo koji simbol. Ono što je relevantno sa stajališta zakona je kršenje javnog reda i mira, sudovi se trebaju baviti samo time. Sve ostalo je stvaranje društvene psihoze i potenciranje egzorcističko protuustaškog obrasca naslijeđenog iz razdoblja jugoslavenskog komunizma."
"Otac inicijative je Zoran Milanović"
"Koncertni događaj koji je obilježio ovo ljeto je fascinirao vodstvo SDP-a i oni su procijenili, krajnje kalkulantski, da se ustrajavanjem na starim jugoslavenskim komunističkim obrascima više ne može pecati u dijelu klasičnog biračkog tijela i da tu kalkulantski treba napraviti iznimke. Riječ je o ljudima koji o toj problematici u historiografskom smislu ne znaju ništa. Otac te inicijative je predsjednik Republike Zoran Milanović. Oni su parafrazirali neke njegove izjave. Oni kao njegova politička siročad pokušavaju primijeniti njegove naputke", dodao je.
Hasanbegović govori da je Hrvatska mirna i stabilna zemlja u kojoj ne postoje društveni i građanski razdori: "Sve to govori o jadu i bijedi hrvatske političke klase koja izmišlja probleme koji ne postoje."
"Mračna sudbina Europe"
Gotovac je rekao da Hrvatska nije u situaciji kao u Srbiji, ali da se ne radi o šizofreniji nego o činjenicama: "Ovo ljeto se nešto dogodilo i zadire u temelje našeg društva i dodiruje vladavinu pravu. Bilo kakav oblik promocije tog pozdrava je nešto što dovodi do ozbiljnih podjela u društvu. S tim se treba pozabaviti, okretanjem glave od tog pozdrava dovest ćemo se do situacije kakva je u SAD-u ili u Srbiji. Društvene probleme treba adresirati dok još možete. Kad podjele rastu, onda bude i onih koji će stradati. Mračna je sudbina cijele Europe, raste militarizam."
Hasanbegović tvrdi da živimo u slobodno društvu i da ljudi imaju legitimno pravo prosvjedovati protiv festivala: "Mi silom i medijskom manipulacijom želimo zemlju pretvoriti u slučaj koji ne postoji."
"ZDS je uzvik nasilja nad vladavinom prava"
Gotovac je odgovorio na pitanje jesu li zabrane rješenje: "U Hrvatskoj ne vidim nikoga tko zagovara povratak u Jugoslaviju. ZDS je uzvik nasilja nad vladavinom prava, ali i nad obiteljskim traumama ljudi koji su se protiv toga borili, tu nema dileme."
"Treba prekinuti s tim besmislenim raspravama, ja sam protivnik zabrane svih simbola, uključujući i onih za koje je sentimentalno vezan gospodin Gotovac. Cijela ta priča o zabranama stvara subkulturu bunta", govori Hasanbegović.
"Ne osjećam sentimentalnosti ni prema kakvim simbolima. NDH je ustaška, fašistička država. ZDS je ustaški, fašistički pozdrav. Crvena zvijezda je, uz negativne konotacije, nešto sasvim drugo. To nije isto", istaknuo je Gotovac.
