Zlatko Hasanbegović tvrdi da je rasprava oko pozdrava ZDS rezultat paranoje i izmišljenog problema: "Ta rasprava o pozdravu ZDS je bespredmetna. Kada bi netko sa strane gledao rekao bih da je došlo do epidemije zamjene građanskih pozdrava dobar dan i dobro jutro sa Za dom spremni. Potreba reguliranja određenih pitanja ne postoji. Sa stajališta Ustava i zakona ne postoje bilo kakvi protuustavni simboli i slogani, to je potpuno apsurdno. Ustav ne zabranjuje bilo koji simbol. Ono što je relevantno sa stajališta zakona je kršenje javnog reda i mira, sudovi se trebaju baviti samo time. Sve ostalo je stvaranje društvene psihoze i potenciranje egzorcističko protuustaškog obrasca naslijeđenog iz razdoblja jugoslavenskog komunizma."