Listeria monocytogenes

Povlači se popularni suhomesnati proizvod: Sadrži opasnu baketriju

author
N1 Info
|
31. lis. 2025. 17:52
kobasica
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, ilustracija

Povlači se polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković, zbog utvrđene bakterije koja može izazvati ozbiljne probleme

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda: polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković, LOT broja 20251016HR, upotrijebiti do 16.11.2025., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Proizvođač tlačenice je Jadri Trade d.o.o., Švica 152, Otočac.

Listerija može uzrokovati pobačaj ili prerani porod u trudnica te zahvatiti svaki organ, čak i središnji živčani sustav (meningitis).

image-3
HAPIH
Teme
HAPIH Listerija monocytogenes Sigurnost hrane Tlačenica bakterija kobasica opoziv proizvoda

