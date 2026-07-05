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U 91. GODINI

Preminuo povjesničar don Mile Vidović

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Hina
|
05. srp. 2026. 20:54
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Mile Vidović
Grgo Jelavic/PIXSELL

Povjesničar i svećenik splitsko-makarske nadbiskupije mons. Mile Vidović umro je u 91. godini u splitskoj bolnici, potvrdila je Hini obitelj.

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Mons. Vidović je na katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu doktorirao 1977. godine, obranivši tezu "Nikola Bijanković makarski biskup" i postigao akademski naslov doktora teoloških znanosti, specijalizacija povijest Crkve u Hrvata.

Obnašao je više službi u Crkvi među kojima voditelja Nadbiskupske kancelarije u Splitu, generalnoga vikara i arhiđakona metropolitanskoga kaptola u Splitu, te ravnatelja Nadbiskupijske klasične gimnazije "Don Frane Bulić" u Splitu.

Prije smrti radio je na knjizi "Svećenici splitsko-makarske nadbiskupije žrtve II. svjetskog rata i poraća".

Papa Pavao VI. udijelio mu je naslov monsinjora 1970., a papa Ivan Pavao II. naslov počasnog prelata 1981. Prije deset godina dobio je nagradu za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije za svoje djelovanje kao svećenika i crkvenog povjesničara te autora više knjiga o hrvatskoj crkvenoj povijesti.

Među inim, autor je knjiga "Povijest Crkve u Hrvata", "Splitsko-makarska nadbiskupija" i "Povijest župa doline Neretve".

Osim autorskih knjiga sudjelovao je i na brojnim znanstvenim skupovima o raznim povijesnim temama, koji su objavljeni u zbornicima. Povijesnim člancima javljao se i u raznim časopisima i novinama.

Sprovod mons. Vidovića bit će u utorak na Mliništu (Zažablje).

Teme
mile vidović povjesničar

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