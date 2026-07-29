ZOO ZAGREB
Bez prethodnih znakova sukoba: Lav Uganda usmrtio lavicu Tayri
U zagrebačkom Zoološkom vrtu dogodio se tragičan incident u kojem je mladi lav Uganda napao i usmrtio lavicu Tayri
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Uganda i Tayri uspješno su spojeni 10. srpnja, a od 21. srpnja zajedno su boravili u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena Kidepo.
Nakon incidenta poduzete su sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost ljudi i životinja. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi okolnosti koje su dovele do napada.
Iz Zoološkog vrta podsjećaju da su sukobi među divljim životinjama dio njihova prirodnog ponašanja, ali ističu da u ovom slučaju nije bilo naznaka da bi moglo doći do takvog događaja.
Uganda i Tayri stigli su u Zagreb radi uzgoja i očuvanja sjeverne populacije afričkog lava, koja je prema Crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode ugrožena.
Procjenjuje se da u divljini živi još oko 250 jedinki te populacije.
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