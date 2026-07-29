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REKORDNE SUŠE

Prenizak vodostaj Dunava: I susjedna zemlja mora ugasiti nuklearni reaktor

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Hina
|
29. srp. 2026. 17:53
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REUTERS
Djordje Kojadinovic/REUTERS

Mađarska nuklearna elektrana Paks ugasit će u srijedu poslijepodne jedan od četiri reaktora zbog rekordno niskog vodostaja Dunava čija se voda koristi za rashladni sustav, objavio je operater elektrane MVM.

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Paks ima četiri ruska nuklearna reaktora kombiniranog kapaciteta od dva gigavata i proizvodi gotovo polovinu mađarske električne energije.

Već u ponedjeljak nuklearka je smanjila proizvodnju u drugoj jedinici za 254 megavata.

Krizne mjere

Zatvaranjem jednog proizvodnja električne energije u Paksu past će na otprilike 60 posto kapaciteta. Krizne mjere nuklearka je provodila već u lipnju, tijekom proteklog toplinskog vala, kad su je vlasti izuzele od toplinskih ograničenja za ispuštanje vode iz rashladnog sustava.

Otada je pak vodostaj Dunava pao na novu najnižu razinu otkada se vodi evidencija, što je izazvalo poremećaje u prijevoz tereta i u turizmu.

Mađarski ministar okoliša Laszlo Gajdos rekao je nekoliko sati ranije da su državne vodoprivredne agencije u pripravnosti kako bi pomogle osigurati opskrbu Paksa vodom za potrebe rashladnog sustava.

Vodostaj Dunava će biti još niži

Tako su u blizini Paksa već postavili četiri pontona s pumpama i dvije plutajuće dizalice budući da bi se, prema prognozama, vodostaj Dunava trebao u nadolazećim danima spustiti na još nižu razinu, rekao je ministar.

Rumunjska državna tvrtka Nuclearelectrica ugasila je preventivno reaktor u nuklearnoj elektrani Cernavodă već u utorak zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, prema objavi ministarstva energetike, navodeći da je cilj mjere zaštita sustava za hlađenje.

Portal Romania Insider navodi da se vršna potrošnja električne energije u Rumunjskoj ovoga tjedna procjenjuje na oko 7.300 megavata, a domaća proizvodnja doseže do 4.300 megavata, pa će razlika biti pokrivena uvozom.

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Teme
dunav klimatske promjene mađarska nuklearne elektrane paks suša vodostaj

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