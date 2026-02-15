Oglas

plenković u problemima?

Prijeti li raspad koalicije zbog Dabrine snimke? Oglasio se HDZ

N1 Info
15. velj. 2026. 19:52
Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić reagirao je na snimku Josipa Dabre.

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića izazvala je u nedjelju reakcije saborskih zastupnika oporbe, ali i vladajućih. Dario Hrebak (HSLS) poručio je da je "dosta" ustašovanja, najavivši mogući izlazak iz koalicije.

Katičić nije konkretno komentirao incident niti moguće posljedice za vladajuću većinu.

"Suvremena Hrvatska ne može se temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji. Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu. Osuda zločina svih totalitarnih režima & poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost. Vraćanje u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele", napisao je na X-u Katičić.

Josip Dabro Krunoslav Katičić

