Prijeti li raspad koalicije zbog Dabrine snimke? Oglasio se HDZ

"Suvremena Hrvatska ne može se temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji. Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu. Osuda zločina svih totalitarnih režima & poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost. Vraćanje u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele", napisao je na X-u Katičić.