Ivan Blažičko o aferi: Dobio sam keš kao i svi ostali

Novinar i poduzetnik Ivan Blažičko prvi je put javno komentirao aferu Hrvatskog skijaškog saveza nakon što se njegovo ime pojavilo na popisu za isplate u gotovini koji je kod sebe imao Nenad Eror iz Saveza. Popis je pronađen kod Erora uz oko 120 tisuća eura na granici.
"Novac sam dobio u gotovini za posao koji sam odradio na Sljemenu i ništa više. Od zadnje utrke nisam dobio ni euro", rekao je Blažičko Indexovoj novinarki Ani Raić.
Dodao je da je tijekom utrka vodio ždrijeb, komentirao utrke, vodio proglašenja i konferencije za medije na više jezika. Naveo je da su ga angažirali zbog iskustva i znanja stranih jezika, a tvrdi i da je Vedranu Pavleku više puta rekao kako je spreman posao odraditi i bez honorara.
"Istina je da sam prije tri godine bio službeni spiker na sljemenskoj utrci. Ja sam u mirovini i imam svoju privatnu firmu, a za Hrvatski skijaški savez nikada nisam radio niti sam od njih dobio bilo kakav novac osim za posao što sam ga obavio na Sljemenu. U zadnje tri godine od kada utrke nema nisam dobio ništa", rekao je Blažičko.
Tvrdi da postoje svjedoci koji mogu potvrditi da je Pavleku rekao da će Sljeme odraditi bez honorara, jer mu, kaže, novac nije bio potreban. "Htio sam to raditi iz svog gušta. A zašto su baš mene angažirali? Pa vjerojatno zbog činjenice da postoji vrlo malo komentatora u Hrvatskoj koji mogu komentirati Sljeme, zabavljati publiku i to odrađivati na hrvatskom i još četiri strana jezika", rekao je Blažičko.
Odbacio je sumnje da je sudjelovao u izvlačenju novca preko lažnih faktura, navodeći da Skijaškom savezu nikad nije izdao nijednu fakturu.
"Novac sam dobio i to u gotovini", potvrdio je Blažičko za Index.
"Dobio sam keš kao što su dobivali skijaši, serviseri i svi ostali. Od zadnjeg Sljemena do dana današnjega niti sam trebao dobiti, niti sam dobio, niti sam na bilo koji način, bilo kada od Pavleka dobio bilo kakav novac. Ja sam novac dobio za posao koji sam napravio na Sljemenu i nikada ništa drugo. Nikada ništa drugo. To je početak i kraj", ustvrdio je Blažičko.
Potvrdio je i povremenu suradnju s Hrvatskim olimpijskim odborom, ali je istaknuo da se taj posao oodvijao preko njegove tvrtke, uz uredne ugovore i račune. Poručio je da je ogorčen što ga se, kako navodi, u javnosti prikazuje kao dio skandala, iako tvrdi da je sav novac dobio isključivo za konkretno odrađen posao na Sljemenu.
