Pavlek protiv izručenja, ali njegove su stvari stigle u Hrvatsku: Među njima je i crna knjižica

U Hrvatsku su stigle stvari Vedrana Pavleka. Među ostalim, šest mobitela i 25 bankovnih kartica, ali i crna knjižica sa šifrom. Uz sve to, Pavlek ne želi u Hrvatsku, protivi se izručenju.
Određen mu je istražni zatvor od 40 dana. Pokazao je to i odlaskom iz Turske preko Dubaija u Kazahstan, ali sad je još jasnije - Vedran Pavlek ne želi dobrovoljno u Hrvatsku. Dao je to do znanja i na sudu u kazahstanskom gradu Almatyju, kako doznaje Dnevnik Nove TV, pa mu je sud odredio 40 dana istražnog zatvora.
Predmeti koji su mu oduzeti u Turskoj kao vrijedan izvor dokaza istražiteljima stigli su diplomatskom poštom i već su na USKOK-u.
Riječ je o crnoj bilježnici sa šifrom, 25 bankovnih kartica, čitaču online bankovnih kartica, šest mobitela različitih proizvođača, laptopu, deset USB-ova i eksternom hard disku.
Još se čekaju službene informacije iz Kazahstana. O Pavlekovoj žalbi na izručenje trebao bi odlučivati viši sud u Almatyju. Proceduru je već objašnjavao odvjetnik i bivši sudac Damir Primorac.
"Ako bude donesena odluka o izručenju, a gospodin Pavlek se protivi toj odluci, može iskoristiti pravo žalbe i o toj žalbi odlučuje više tijelo. Na taj način se i sam postupak izručenja odugovlači, a kad je u pitanju konačna odluka, za razliku od Europskog uhidbenog naloga, gdje je sve isključivo među pravosudnim tijelima, kod postupka izručenja zadnju odluku donosi ministar pravosuđa", rekao je Primorac.
Dnevnik Nove TV doznaje i da se Pavlek uopće nije obratio za pomoć hrvatskom veleposlanstvu u Kazahstanu niti je službeno stigla ikakva nota o uhićenju.
