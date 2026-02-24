Projektant Pelješkog mosta dobio sljedeći projekt: dalmatinski "Golden Gate"

No, dokumentacija objavljena zajedno s odlukom o odabiru sadrži i obrazac ocjene natječajnog rada. Uz svaki obrazac objavljena je i fotografija prijavljenog rada, pa se tako saznalo kako izgleda pobjednički rad, ali i ostali pristigli radovi. Iz priloženog je vidljivo da je kod pobjedničkog rada riječ o mostu s kosim zategama. Raspon mosta, odnosno slobodni prolaz ispod njega, iznosi 400 metara. Most ima dva pilona, svaki visine oko 150 metara iznad površine mora. Cijelom dužinom mosta predviđeno je postavljanje bukobrana. Na svakoj strani mosta predviđena je izgradnja dvaju vidikovaca, a pješačko-biciklistička staza bila bi upuštena te korisnicima bukobran ne bi zaklanjao pogled, a bili bi zaštićeni i od buke i svjetla vozila.