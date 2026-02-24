3LHD i Peipenbaher inženirji
Projektant Pelješkog mosta dobio sljedeći projekt: dalmatinski "Golden Gate"
Hrvatske ceste odabrale su zagrebački Studio 3LHD i slovenski Peipenbaher inženirji na natječaju za projektiranje 1600 metara dugačkog mosta iznad Kaštelanskog zaljeva koji će povezivati Split i Kaštela, objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Na natječaj je pristiglo 12 radova, a za pobjednički rad tajnim glasovanjem glasalo je sedam od 10 članova ocjenjivačkog suda kojim je predsjedao arhitekt Ante Kuzmanić. Svi radovi bili su anonimni, tako da članovi žirija nisu znali tko stoji iza njih. Studio 3LHD na splitskom području poznat je po projektu Splitske rive, dok je vlasnik slovenske tvrtke Peipenbaher inženirji Marjan Pipenbaher, projektant Pelješkog mosta.
Most preko Kaštelanskog zaljeva trebao bi biti dug 1600 metara i visok 55 metara te imati četiri prometne trake i trake za bicikliste i pješake. Ispod mosta predviđen je slobodan plovni put za brodove koji pristaju u Sjevernoj luci i Ininom terminalu.
U Hrvatskim cestama rekli su za Jutarnji da će sve podatke objaviti na javnoj prezentaciji u Splitu nakon što prođe desetodnevni rok za žalbu na ovu odluku. U skladu s tom odlukom HC-a, ni Studio 3LHD nije nam mogao dati tražene podatke.
No, dokumentacija objavljena zajedno s odlukom o odabiru sadrži i obrazac ocjene natječajnog rada. Uz svaki obrazac objavljena je i fotografija prijavljenog rada, pa se tako saznalo kako izgleda pobjednički rad, ali i ostali pristigli radovi. Iz priloženog je vidljivo da je kod pobjedničkog rada riječ o mostu s kosim zategama. Raspon mosta, odnosno slobodni prolaz ispod njega, iznosi 400 metara. Most ima dva pilona, svaki visine oko 150 metara iznad površine mora. Cijelom dužinom mosta predviđeno je postavljanje bukobrana. Na svakoj strani mosta predviđena je izgradnja dvaju vidikovaca, a pješačko-biciklistička staza bila bi upuštena te korisnicima bukobran ne bi zaklanjao pogled, a bili bi zaštićeni i od buke i svjetla vozila.
Tražila se i procjena troškova građenja mosta i održavanja
Natječajnom dokumentacijom od ponuditelja se tražila i procjena troškova građenja mosta i njegova održavanja u sljedećih 100 godina. Studio 3LHD i Peipenbaher inženirji procijenili su da bi izgradnja koštala 223 milijuna eura. Ova procjena cijene gradnje je među srednjim procjenama troška ponuđenim na natječaju. Naime, procjene cijene izgradnje kreću se od najnižih 162,3 do najviših 450 milijuna eura. Također su procijenili da bi se na održavanje mosta u sljedećih 100 godina potrošilo 125,1 milijun eura. Među pristiglim radovima više je prijedloga ovješenih mostova, a nekoliko je i radova gdje autori predlažu izgradnju lučnog mosta. Jedan od prijedloga je i izgradnja grednog mosta na dvije razine s tri pilona. Prema tom projektu vozila bi prometovala na nižoj razini, unutar sandučastog presjeka, dok bi gornju plohu koristili pješaci i biciklisti.
Nagradni fond na ovom natječaju bio je 150 tisuća eura, a nagrađeno je pet prvoplasiranih radova. Za pobjedu Studio 3LHD i Peipenbaher inženirji dobili su nagradu od 60.000 eura. Drugo mjesto i 37.500 eura osvojili su zagrebački Promevere i kineski T. Y. Lin International Engineering Consulting. Treće mjesto i 22.500 eura osvojili su splitski Porticus i srpski DB Inženjering. Četvrto mjesto i 18.000 eura osvojili su kineski China Civil Engineering Construction Corporation i Bomega Projects iz Zaboka, dok je peto mjesto i 12.000 eura osvojila tvrtka Ponting. Posljednje, dvanaesto mjesto osvojila je tvrtka 3 Konstrukcije iz Zadra. Za svoj rad nagrađeni su i članovi žirija koji su podijelili naknadu od 35 tisuća eura.
Strateški državni projekt
Most preko Kaštelanskog zaljeva hrvatska Vlada proglasila je strateškim državnim projektom još 2018. godine, a on je dio projekta novog ulaza u Split, koji se provodi u tri faze. Prva faza je izgradnja nove ceste, dvotračne ceste od čvorišta Vučevica na autocesti do čvorišta na DC8 u Kaštelima, duljine 7,92 kilometra, zajedno s tunelom kroz Kozjak. Druga faza obuhvaća spoj od Kopilice, dužine 9 kilometara, koji uključuje most preko Kaštelanskog zaljeva, dok treća faza prolazi kroz grad, od Kopilice do Trajektne luke Split, koristeći postojeće koridore kroz grad. Novi most u Splitu uklapa se u postojeću četverotračnu cestu Stinice, a sa strane Kaštela uklapa se na DC8 novim čvorom.
Nakon okončanja ove faze Hrvatske ceste, na osnovi ovog projekta, pokrenut će postupak javne nabave za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za most. U ovom trenutku teško je reći kada bi projekt bio spreman za natječaj za izvođače radova, ali se procjenjuje da bi njegova izgradnja trajala oko pet godina. Ranije se najavljivalo da bi država ovaj most kandidirala za sufinanciranje iz fondova EU.
