Prvotno se od stručnih radnika tražilo da na zahtjevima za inkluzivne dodatke rade iznimno brzo. Nakon toga je, zbog ogromnog broja zahtjeva, stručnim radnicima od strane njihovih nadređenih prenesena usmena uputa da se građanima koji podnose zahtjeve usmeno objasni „kako neće ostvariti pravo na inkluzivni dodatak“, te da se od građana koji dodatno dostavljaju medicinsku dokumentaciju ona ne uzima, nego da se postupak vodi samo s onom dokumentacijom koja je već predana (makar su postupci trajali više od godine dana).