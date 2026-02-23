"Nije točno"
Zavod za socijalni rad reagirao na optužbe o inkluzivnom dodatku: Radi se o dezinformacijama
Nakon što je Udruga „Od šutnje do promjene“ upozorila na nepravilnosti i pritiske u postupcima priznavanja prava na inkluzivni dodatak, reagirao je Hrvatski zavod za socijalni rad.
Podsjetimo, Udruga „Od šutnje do promjene“ upozorila je na ozbiljne nepravilnosti u postupcima priznavanja prava na inkluzivni dodatak, tvrdeći da su zabilježeni slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti samo zato što su pomagali građanima u podnošenju zahtjeva. Prema navodima udruge, stručni djelatnici izloženi su pritiscima i usmenim uputama koje otežavaju ostvarivanje zakonskih prava korisnika na inkluzivni dodatak.
Na njihovo priopćenje reagirali su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a odgovor prenosimo u cijelosti:
"Informacije navedene u otvorenom pismu na koje se pozivate nisu točne i predstavljaju dezinformacije koje mogu izazvati zabrinutost javnosti, osobito među osobama s invaliditetom i oštećenjem zdravlja koje koriste prava u sustavu socijalne skrbi.
Postupanje Hrvatskoga zavoda za socijalni rad provodi se sukladno važećim zakonskim propisima, a sve aktivnosti u postupku ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak temelje se na Zakonu o inkluzivnom dodatku.
S obzirom na velik broj zaprimljenih zahtjeva, može doći do privremenih zastoja u obradi predmeta, no to nije rezultat nikakve svjesne odgode ili administrativnih odluka. Naprotiv, svi uredi ulažu maksimalne napore kako bi se osigurala pravovremena i zakonita obrada svih zahtjeva", naveli su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
