Zavod za socijalni rad reagirao na optužbe o inkluzivnom dodatku: Radi se o dezinformacijama

Podsjetimo, Udruga „Od šutnje do promjene“ upozorila je na ozbiljne nepravilnosti u postupcima priznavanja prava na inkluzivni dodatak, tvrdeći da su zabilježeni slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti samo zato što su pomagali građanima u podnošenju zahtjeva. Prema navodima udruge, stručni djelatnici izloženi su pritiscima i usmenim uputama koje otežavaju ostvarivanje zakonskih prava korisnika na inkluzivni dodatak.