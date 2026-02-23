Oglas

"Nije točno"

Zavod za socijalni rad reagirao na optužbe o inkluzivnom dodatku: Radi se o dezinformacijama

author author
Andrej Dimitrijević , N1 Info
|
23. velj. 2026. 11:57
11.10.2025., Sibenik - Ilustracija za osobe s invaliditetom. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Nakon što je Udruga „Od šutnje do promjene“ upozorila na nepravilnosti i pritiske u postupcima priznavanja prava na inkluzivni dodatak, reagirao je Hrvatski zavod za socijalni rad.

Oglas

Podsjetimo, Udruga „Od šutnje do promjene“ upozorila je na ozbiljne nepravilnosti u postupcima priznavanja prava na inkluzivni dodatak, tvrdeći da su zabilježeni slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti samo zato što su pomagali građanima u podnošenju zahtjeva. Prema navodima udruge, stručni djelatnici izloženi su pritiscima i usmenim uputama koje otežavaju ostvarivanje zakonskih prava korisnika na inkluzivni dodatak.

Na njihovo priopćenje reagirali su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a odgovor prenosimo u cijelosti:

"Informacije navedene u otvorenom pismu na koje se pozivate nisu točne i predstavljaju dezinformacije koje mogu izazvati zabrinutost javnosti, osobito među osobama s invaliditetom i oštećenjem zdravlja koje koriste prava u sustavu socijalne skrbi.

Postupanje Hrvatskoga zavoda za socijalni rad provodi se sukladno važećim zakonskim propisima, a sve aktivnosti u postupku ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak temelje se na Zakonu o inkluzivnom dodatku.

S obzirom na velik broj zaprimljenih zahtjeva, može doći do privremenih zastoja u obradi predmeta, no to nije rezultat nikakve svjesne odgode ili administrativnih odluka. Naprotiv, svi uredi ulažu maksimalne napore kako bi se osigurala pravovremena i zakonita obrada svih zahtjeva", naveli su.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Hrvatski zavod za socijalni rad inkluzivni dodatak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ