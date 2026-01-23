Najduži most na svijetu: Pogledajte kako izgleda ovo svjetsko čudo i zašto vozači dobivaju napade panike

Naizgled obična prometnica iznad vode za mnoge se pretvara u ozbiljan test živaca, a razlozi za to postaju jasni tek kada se njome krene.
Oglas
Jedan od najstrašnijih mostova na svijetu nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i za velik broj vozača predstavlja snažan psihološki izazov. Riječ je o mostu Lake Pontchartrain Causeway, najdužem neprekinutom mostu iznad vode na planetu, na kojem neki vozači tijekom vožnje doživljavaju napade panike, dok je u ekstremnim situacijama za njihov siguran povratak s mosta potrebna i policijska pratnja.
Dugo je držao Guinnessov rekord
Most je dug gotovo 39 kilometara i sastoji se od dva paralelna kolnika koji povezuju mjesta Metairie i Mandeville u saveznoj državi Louisiani. Izgrađen je sredinom prošlog stoljeća, u razdoblju ubrzanog širenja New Orleansa, kako bi se osigurala brža i učinkovitija prometna veza preko jezera Pontchartrain.
Unatoč impresivnoj duljini, prvi dio mosta dovršen je za 14 mjeseci, što ga i danas svrstava među iznimna inženjerska dostignuća. Svake godine preko njega prijeđe oko 12 milijuna vozila, no unatoč svakodnevnoj uporabi, reputacija jednog od najzastrašujućih mostova u Sjedinjenim Američkim Državama ne jenjava.
Vožnja preko mosta u povoljnim vremenskim i prometnim uvjetima traje oko 30 minuta.
Na mostu postoje posebne točke za okretanje vozila, ali do njih se ne može doći samostalno. Vozači koji shvate da ne mogu nastaviti moraju pričekati policijsku pratnju, koja ih sigurno odvodi do mjesta za povratak.
Do 2011. godine Lake Pontchartrain Causeway držao je Guinnessov rekord kao najduži most iznad vode na svijetu. Nakon otvaranja kineskog mosta Qingdao Jiaozhou Bay, Guinnessova knjiga rekorda podijelila je kategoriju. Američki je most zadržao titulu najdužeg neprekinutog mosta iznad vode, dok je kineski preuzeo rekord po ukupnoj duljini.
Vozači doživljavaju napade panike
Iako je tehnički impresivan, mnogi vozači opisuju prelazak mosta kao izuzetno neugodno iskustvo. Na dionici dugoj oko 13 kilometara kopno u potpunosti nestaje iz vidokruga s obje strane, što stvara snažan osjećaj izolacije i dezorijentacije. Upravo taj dio mnogi smatraju najstrašnijim.
Most se više puta našao na popisima najstrašnijih mostova na svijetu, uključujući i one koje je sastavljao BBC, a brojna osobna svjedočanstva dijele se na društvenim mrežama i forumima. Neki vozači opisuju trenutke u kojima su se nebo i voda stopili u istu boju, pa su imali osjećaj kao da voze kroz oblake. Drugi priznaju da su tijekom oluja ili guste magle doživjeli snažne napade panike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas