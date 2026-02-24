Mnogi kafići u Hrvatskoj ovo rade iako ne bi smjeli: "Često su upravo vlasnici ti koji govore konobarima..."

"Često su upravo vlasnici ti koji govore konobarima da ne tuku račune, već se sve stavlja u novčanik sa strane", opisala je jedna osoba na Redditu
Neizdavanje računa u kafićima je nezakonita radnja, često povezana s izbjegavanjem poreza. Praksa znači kršenje zakonskih propisa, a ugostitelji koji ne izdaju račune riskiraju visoke kazne. Unatoč tome, mnogi i dalje to svakodnevno rade. S obzirom na to, na platformi Reddit povela se rasprava.
"Ujutro prije posla znam sjesti na kavu u kafić pokraj ureda. Skužio sam da u principu gotovo nikad ne dobijem račun. Ok, pretpostavljam da si konobari taj moj iznos stave u džep. Koliko realno na taj način se uspije zaraditi i u kojem trenu gazda shvati da ga varaju? Malo je čudno da cijelo jutro ima svega par računa. Koliko onda ispadne konobarska zarada mjesečno u kvartovskoj birtiji?", upitao je jedan korisnik, prenosi Večernji list.
Potom su mnogi naveli kako je često iza svega stoje vlasnici ugostiteljskih objekata.
"Radio sam kao konobar desetak godina i još uvijek povremeno uletim koju smjenu starim gazdama. U većini slučajeva se ne kuca kava jer gazda dobar dio kave prodaje na crno, a ne da konobari spremaju tu lovu sebi u džep.
Većina dobavljača kave će rado prodati gazdi kavu na crno i najlakše ju je nadomjestit nakon što se npr. 1 kg proda na crno, za razliku od ostalih artikala zavedenih na stanju. Pošto mlinci imaju brojčanike (koje inspekcija ne provjerava, za razliku od podudaranja stvarnog stanja komadne robe za stanjem skladišta u kasi, ali i to rijetko) jedini način na koji konobar može 'ukrast' kavu je da stavlja svoju smljevenu direktno u ručku na aparatu ili da razrjeđuje kavu. Kod oba slučaja kava, pogotovo ako piješ espresso, će imati odvratan okus", stoji u jednom komentaru.
