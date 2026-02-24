Mnogi kafići u Hrvatskoj ovo rade iako ne bi smjeli: "Često su upravo vlasnici ti koji govore konobarima..."

Većina dobavljača kave će rado prodati gazdi kavu na crno i najlakše ju je nadomjestit nakon što se npr. 1 kg proda na crno, za razliku od ostalih artikala zavedenih na stanju. Pošto mlinci imaju brojčanike (koje inspekcija ne provjerava, za razliku od podudaranja stvarnog stanja komadne robe za stanjem skladišta u kasi, ali i to rijetko) jedini način na koji konobar može 'ukrast' kavu je da stavlja svoju smljevenu direktno u ručku na aparatu ili da razrjeđuje kavu. Kod oba slučaja kava, pogotovo ako piješ espresso, će imati odvratan okus", stoji u jednom komentaru.