Epstein-Barr virus: Jako je zarazan, simptomi traju mjesecima. Evo kako se liječi ova bolest
Epstein-Barr virus je vrlo čest i jako zarazan. Prenosi se slinom i tjelesnim tekućinama, a određeni slučajevi virusa vode do mononukleoze ili u rijetkim slučajevima do određenih vrsta raka. Jednom kada osoba dobije virus, on ostaje u tijelu cijelog života.
Epstein-Barr virus je vrsta herpesvirusa koja ostaje u tijelu zauvijek, a u pojedinim fazama života ga mogu aktivirati stres, slabi imunološki sustav ili promjene u hormonima.
Može se prepoznati po određenim simptomima, traje i do šest tjedana i jako je zarazan.
Kako se prenosi Epstein-Barr virus?
Ovaj virus se prenosi vrlo lako s osobe na osobu putem sline. Na primjer, osoba može dobiti ovaj virus kada dijeli predmete na kojima je slina zaražene osobe, poput čaše.
Osim toga, može se dobiti i poljupcem ili dijeljenjem hrane.
Virus se može prenijeti i drugim tjelesnim tekućinama. Tako se može dobiti seksualnim kontaktom preko sperme, ali i preko krvi, dijeljenjem četkice za zube ili diranjem predmeta koje je zaraženo dijete stavljalo u usta.
Simptomi koji ukazuju da imate Epstein-Barr virus
Ovaj virus osoba ima cijeli život i ne mora imati simptome za vrijeme dok je virus u stanju mirovanja. Virus se može aktivirati pod utjecajem stresa, slabog imuniteta ili hormonalnih promjena i tada se javljaju simptomi.
Simptomi neće biti jednaki kod svih osoba koje imaju ovaj virus.
Simptomi Epstein-Barr virusa su tako:
- bolno grlo i upala grla
- umor
- povišena temperatura
- otečeni limfni čvorovi
- gubitak apetita
- osip
- povećana slezena i jetra
Kod djece će simptomi nalikovati prehladi ili gripi. Kod odraslih osoba simptomi mogu trajati između dva i četiri tjedna, a umor može trajati i mjesecima.
Kakve komplikacije može izazvati Epstein-Barr virus?
Epstein-Barr virus može utjecati na više dijelova tijela. Tako može uzrokovati mononukleozu, miokarditis, može povećati rizik od pojave pojedinih vrsta raka, može dovesti do upale pluća, ali i do problema s mozgom ili leđnom moždinom.
Najnovija istraživanja sugeriraju da Epstein-Barr virus može biti jedan od uzročnika multiple skleroze.
U rijetkim slučajevima virus i nakon mjesec dana ostaje aktivan.
Kod nekih će osoba tako test na antitijela biti pozitivan i nakon tri mjeseca i u ovom se slučaju radi o kronično aktivnom Epstein-Barr virusu.
Kako se Epstein-Barr tretira?
Prvo je potrebno otići do liječnika koji će detaljno ispitati osobu o simptomima, a kada posumnja na ovaj virus će tražiti poseban test krvi u kojem se vidi postoje li antitijela Epstein-Barr virusa u krvi.
Test se može ponoviti za deset dana jer je moguće da se antitijela nisu pokazala u ranijoj fazi. Ipak, ovaj virus je teško dijagnosticirati kada se ne posumnja na njega jer su simptomi isti kao i kod prehlade ili gripe.
Virus se tretira tako da se liječe simptomi.
Ne postoji konkretan lijek koji je potrebno uzimati, a antibiotici neće imati koristi pošto se ne radi o bakteriji. Najvažnije je odmarati i uzimati dovoljno tekućine.
Zaključak
Epstein-Barr virus je zarazan i ostaje u tijelu zauvijek. Može se javiti kod djece i odraslih, a kada je aktivan izaziva simptome poput prehlade ili gripe. Može uzrokovati mononukleozu ili brojne druge bolesti.
Tretira se simptomatski, odnosno liječe se simptomi.
