FRANCUSKI DRAGOVOLJAC

Pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera?

N1 Info , Hina
|
29. lis. 2025. 06:19
YT/HRT

Mediji neslužbeno navode da je pronađeno tijelo hrvatskog branitelja, Jeana-Michela Nicoliera, koji je ubijen na Ovčari 1991., a službena identifikacije bit će objavljena u srijedu u vukovarskoj Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro", u nazočnosti ministra Tome Medveda.

U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru u srijedu u 11 sati bit će obavljena identifikacija posmrtnih ostataka pronađenih tijekom ekshumacija na području Vukovara. Posmrtni ostaci tri tijela pronađeni su nedaleko od Spomen doma Ovčara, a jedno na odlagalištu otpada Petrovačka dola, prenose mediji.

Za sad nije službeno potvrđeno jesu li među posmrtnim ostacima tri tijela, pronađenih na Ovčari, i oni francuskog dragovoljca kako se od trenutka kada su pronađeni posmrtni ostaci i neslužbeno govori. Ta ekshumacija obavljena je 25. rujna, a u međuvremenu su obavljene i DNA analize koje u srijedu trebaju potvrditi članovi obitelji Nicoliera.

PXL_170216_12630526
Sanjin Strukic / Pixsell / Sanjin Strukic/PIXSELL

Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije. U Vukovara je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara i ulaska Jugoslavenske vojske i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima  te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.

Teme
Jean-Michel Nicolier

