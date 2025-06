Prvi rezultati upisa u zagrebačke vrtiće: Bez mjesta ostalo više od tisuću djece

"Od toga, budući da smo apsorbirali veliki broj djece, mi sad svake godine imamo bolji rezultat i bolje pokazatelje. Jasan je kontinuirani pad, očekujemo da će u rujnu sva djeca biti upisana u vrtiće, obično u roku prigovora do početka srpnja upišemo još između 100 i 200 djece, a do rujna još 100 do 200 djece, jer je riječ o optimizaciji, potrudit ćemo se da maksimalno sve kapacitet upogonimo, tako da se što više djece upiše. Iza gradskih kreću i upisi u privatne i vjerske vriće, njih je oko 1500 mjesta. Apsolutno postoji dovoljni kapacitet za svu djecu Grad Zagreba", dodala je.