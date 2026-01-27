Puljak izabrana za potpredsjednicu ALDE grupe

Dodala je kako ALDE u PACE-u inzistira na konkretnim politikama, od zaštite neovisnosti institucija i slobode medija do odgovornog korištenja novih tehnologija. „Digitalni alati i umjetna inteligencija moraju služiti građanima, a ne postati sredstvo nadzora, manipulacije ili produbljivanja nejednakosti“, rekla je Puljak, naglasivši da će to biti jedna od tema na kojima će posebno raditi.