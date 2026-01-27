Puljak izabrana za potpredsjednicu ALDE grupe

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak izabrana je za potpredsjednicu ALDE grupe, političke grupacije europskih liberalnih stranaka u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PACE) koja okuplja 88 zastupnika iz gotovo svih europskih država, priopćeno je u utorak iz stranke Centar.
Puljak je tim povodom izjavila da je izbor za nju čast, ali i odgovornost. "ALDE grupa ima važnu ulogu u obrani demokratskih standarda, ljudskih prava i vladavine prava u Europi, osobito u trenutku kada su temelji u pojedinim državama ozbiljno dovedeni u pitanje," istaknula je.
Dodala je kako ALDE u PACE-u inzistira na konkretnim politikama, od zaštite neovisnosti institucija i slobode medija do odgovornog korištenja novih tehnologija. „Digitalni alati i umjetna inteligencija moraju služiti građanima, a ne postati sredstvo nadzora, manipulacije ili produbljivanja nejednakosti“, rekla je Puljak, naglasivši da će to biti jedna od tema na kojima će posebno raditi.
Za predsjednika ALDE grupe ponovno je izabran dosadašnji predsjednik Iulian Bulai.
