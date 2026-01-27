POVRATAK U VLADU
Analitičar: "Ćorić je Plenkoviću bio najmanje riskantan potez. S njim može računati i na fajt s oporbom"
Za javnost neočekivani odlazak ministra financija Marka Primorca iz Vlade u Europsku investicijsku banku donio je još neočekivaniji povratak Tomislava Ćorića u Vladu, na upražnjeno Primorčevo mjesto.
Tomislav Ćorić je kadrovski višestruko zanimljiv jer ovim transferom postaje rekorder po broju ministarstava koje je vodio. A u dosadašnje tri vlade Andreja Plenkovića, ponajviše poznate po prinudnom ili dragovoljnom egzodusu ministara, Ćorić ovime postaje prvi koji se u nju vraća.
Svoju odseju po ministarstvima Ćorić je započeo u prvoj Plenkovićevoj vladi kao ministar rada i mirovinskog sustava. Godinu dana kasnije prešao je na čelo Ministarstva zaštite okoliša i energetike nakon što je u travnju 2017. odande 'potjeran' Slaven Dobrović u paketu s još trojicom Mostovih ministara. (Sjećate se: "Molim tajnicu Vlade da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra.")
Otišao s 'repovima' nekoliko afera
U drugoj Plenkovićevoj vladi, imenovan ministrom gospodarstva i održivog razvoja Ćorić je vodio svoje treće ministarstvo po redu. Tamo je bio nešto manje od dvije godine. U mini rekonstrukciji Vlade u proljeće 2022. Ćorića je zamijenio Davor Filipović, a ovaj je otišao na mirniju i lukrativniju dužnost u Hrvatskoj narodnoj banci gdje je do ovoga tjedna bio jedan od petoro viceguvernera.
Oporba i kritičari reći će da je tamo bio 'sklonjen' jer je iz Vlade otišao pritisnut aferom vjetroelektrane (Krš-Pađene), spočitavalo mu se i nečinjenje u aferi 'plin za cent', a ime mu se spominjalo i u aferi JANAF. U onoj koja mu se najviše prišivala, oko vjetroparka Krš-Pađene, nakon saslušanja u USKOK-u Ćorić ipak nije bio zahvaćen optužnicom.
"S njim ima najmanje nepoznanica"
Oporba je očekivano oštro dočekala Ćorićev povratak u Vladu, doduše više prozivajući Plenkovića, nego samog Ćorića. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić Plenkoviću poručuje da "za novog ministra predlaže reciklažu", a SDP-ova Mirela Ahmetović kaže kako je ponovnim angažmanom Ćorića Plenković "pokazao koliko je HDZ potkapacitiran".
Je li politički riskantno vratiti u Vladu ministra koji je iz nje otišao s repovima (nedokazanih mu) afera i pokazuje li to doista kadrovski deficit, pitali smo komunikacijskog stručnjaka i političkog analitičara Jerka Trogrlića.
"Slažem se da bazen iz kojeg se potencijalno mogu crpiti novi ministri nije baš bogat. No iskreno, smatram da je to bio najmanje riskantan potez. S Ćorićem zapravo imamo najmanje nepoznanica jer on je za Plenkovića, u situaciji u kojoj je trebao donijeti nekakvu brzu odluku, bio najsigurnije rješenje. Dobro ga poznaje, bio mu je ministar u tri ministarstva, a očito imaju i kvalitetan osobni kontakt. Da su bili u lošem odnosu mogao ga je onemogućiti da postane viceguvernerom HNB-a", kaže.
"Javnost ga je već cijelog skenirala"
Povrh toga, Ćoriću ovoga puta neće trebati vrijeme prilagodbe kakvo obično imaju novoimenovani ministri, naročito ako ne dolaze iz političkih, nego iz stručnih ili akademskih krugova.
"Ćorić je sve to prošao. Javnost ga je već uzduž i poprijeko skenirala dok je bio ministar. Došao je iz akademskih krugova, s Ekonomskog fakulteta i u počecima je imao prilično bahat i arogantan pristup, čak i u komunikaciji s javnošću pa mu ni mediji, a i mi analitičari nismo bili naročito blagonakloni. No on je prošao taj filter, kao i filter DORH-a oko afere Krš-Pađene. Ne vjerujem da bi Plenković sada dozvolio da u Vladu vrati nekoga tko nije zakonski čist. U tom smislu, imenovanje Ćorića bilo je najmanje nesigurno rješenje, safe choice", smatra Trogrlić.
Doveden (i) da napravi rezove?
Ćorić se vraća u Vladu, ali kao novak u Ministarstvu financija. To je ministarstvo dosad iznjedrilo niz ministara koje su i struka i javnost pa čak i politički protivnici smatrali kvalitetnim kadrovskim rješenjima: Borisa Lalovca, Zdravka Marića, Primorca… Iako bi po gruboj definiciji ministri koji kroje proračun trebali biti nepopularni, ovi su prilično dobro kotirali.
"Kod nas su ministri financija uvijek bili percipirani kroz stručnost, a ne kroz stranačku ili političku pripadnost. Ni Ćorić ne dolazi iz stranačke baze. On je član stranke, ali na pozicije ga nije izgurala ni stranačka mladež ni neka unutarstranačka vojska koja bi stajala iza njega, nego njegova akademska i stručna pozadina", objašnjava Trogrlić.
A državni proračun navodno je pun rupa, ili "kolesterola i steroida" kako je to nedavno izjavio šef SDP-a.
"Stolica u koju sjeda nije udobna. Mislim da nas čekaju neki financijski izazovi nakon ovog mandata Vlade u kojemu su socijalni transferi i davanja veći no ikad i zbog čega je proračun napregnutiji no ikad. Ćorića vjerojatno čekaju rezovi koje će morati provesti. Trebat će mu više i socijalne inteligencije i komunikacijskih vještina nego što ih je pokazivao do sada", dodaje.
"Oporbi je zahvalnija meta, ali i opasniji takmac"
Kritike oporbe na račun Plenkovićevog izbora Ćorića naš sugovornik smatra uobičajenima.
"Posao je oporbe da osporava svaki značajniji potez Vlade i vladajućih. Ne možemo očekivati da pljeskom dočekaju Ćorića. On je oporbi karakterno zahvalnija meta nego što je bio Primorac. A u konačnici je će i Plenkoviću biti desna ruka u političkoj borbi na koju dosad od ministara financija baš i nije mogao računati. Mogao je računati na njihovu stručnost, ali ne i na politički fajt. S Ćorićem može računati i na to. Stoga će za oporbu on biti opasniji takmac na toj poziciji nego što s bili Primorac ili Marić", rekao je Trogrlić.
