Analitičar: "Ćorić je Plenkoviću bio najmanje riskantan potez. S njim može računati i na fajt s oporbom"

"Ćorić je sve to prošao. Javnost ga je već uzduž i poprijeko skenirala dok je bio ministar. Došao je iz akademskih krugova, s Ekonomskog fakulteta i u počecima je imao prilično bahat i arogantan pristup, čak i u komunikaciji s javnošću pa mu ni mediji, a i mi analitičari nismo bili naročito blagonakloni. No on je prošao taj filter, kao i filter DORH-a oko afere Krš-Pađene. Ne vjerujem da bi Plenković sada dozvolio da u Vladu vrati nekoga tko nije zakonski čist. U tom smislu, imenovanje Ćorića bilo je najmanje nesigurno rješenje, safe choice", smatra Trogrlić.