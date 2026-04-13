Racijom na jugu zemlje obuhvaćeno 170 osoba, evo što je policija utvrdila

N1 Info
13. tra. 2026. 16:23
U nedjelju, 12. travnja, od 00,35 do 2,30 sati, policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske zajedno sa službenicima Ministarstva financija, Carinske uprave - Službe za mobilne jedinice Dubrovnik, proveli su raciju u tri ugostiteljska objekta u Dubrovniku.

Racijom je obuhvaćeno oko 170 osoba, a utvrđeno je 30 protupravnih ponašanja i to:

  • 3 osobe su zatečene u posjedovanju kokaina
  • 6 osoba je zatečeno u obavljanju poslova bez sklopljenih ugovora o radu
  • 18 maloljetnika je zatečeno u konzumiranju alkoholnih pića
  • 1 maloljetna osoba (ispod 16 godina) je zatečena u noćnom izlasku bez pratnje odrasle osobe
  • 1 osoba je zatečena u puštanju glazbe s prijenosnog računala preko razglasa, bez važeće licence ZAMP-a.
  • 1 osoba je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira

Osim navedenog, u sva tri objekta su utvrđene nepravilnosti vezane za Zakon o fiskalizaciji.

Osobe zatečene u protupravnim ponašanjima biti će prekršajno ili kazneno sankcionirane.

Zaključno želimo naglasiti, poručuju iz PU dubrovačko-neretvanske, kako je racija protekla uredno uz maksimalnu suradnju građana s djelatnicima policije i carine koji su je provodili.

