Dio političara iz Bosne i Hercegovine pridružio se čestitkama Peteru Magyaru na velikoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, no to do ponedjeljka ujutro nije učinio nitko iz vladajućih struktura u Republici Srpskoj u kojima su Viktora Orbana vidjeli kao važnog saveznika.

Lideru stranke Tisze nakon objave izbornih rezultata čestitke su uputili ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i čelnik HDZ BiH Dragan Čović.

"Dok Bosna i Hercegovina nastavlja raditi na svom putu, radujem se snažnoj suradnji i dobrim odnosima između naših vlada i naših naroda u narednom periodu", napisao je uz čestitku Magyaru Čović u objavi na društvenoj mreži X.

Konaković je u svojoj čestitci naznačio kako bi ovo mogao biti početak novih i boljih odnosa BiH i Mađarske na međudržavnoj razini.

"Radujemo se novom poglavlju u odnosima Bosne i Hercegovine i Mađarske, temeljenom na međusobnom poštovanju, istinskom partnerstvu i zajedničkim europskim vrijednostima" napisao je Konaković, također u objavi na X nalogu.

Odnosi između Sarajeva i Budimpešte odavno su zahladili nakon što je vlast koju je kontrolirao Orban počela otvoreno protežirati suradnju s bivšim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.