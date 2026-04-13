Oslobodili smo Mađarsku i riješili se režima Viktora Orbana, rekao je u nedjelju čelnik oporbene stranke Tisza Peter Magyar u pobjedničkom govoru nakon osvajanja dvotrećinske većine na mađarskim parlamentarnim izborima.
Mađarski dugogodišnji nacionalistički čelnik Viktor Orban u nedjelju je priznao poraz nakon 16 godina na vlasti.
Po rezultatima nakon prebrojanih 97,74 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55.
Treća parlamentarna stranka bit će Naša domovina sa šest mandata.
REUTERS/Marton Monus
REUTERS/Leonhard Foeger
REUTERS/Leonhard Foeger
REUTERS/Bernadett Szabo
REUTERS/Stringer
19 Objava
10:30
prije 0 min.
Reagirao Merz
Friedrich Merz izrazio je zadovoljstvo nakon izbornog poraza Viktora Orbána, poručivši da će pobjeda Pétera Magyara olakšati odnose s Rusijom, javlja Sky News.
„Ova pobjeda pokazuje da su naša demokratska društva očito mnogo otpornija na rusku propagandu i druge oblike vanjskog uplitanja u izbore“, rekao je njemački kancelar na konferenciji za novinare u Berlinu.
U objavi na platformi X jučer je Merz čestitao Magyaru, poručivši: „Veselim se suradnji na snažnoj, sigurnoj i, prije svega, ujedinjenoj Europi.“
10:29
prije 1 min.
Oglasili se Ukrajinci
Iako je Ukrajina nakon uvjerljive pobjede Pétera Magyara vidjela tračak nade, treba imati realna očekivanja, poručio je u ponedjeljak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u priopćenju, javlja Politico.
„Izbor Mađara označio je i poraz politike ucjena i antiukrajinske propagande. To je simptomatično. Mađari su jasno poručili: dosta je. To će imati posljedice za druge stranke i pokrete u Europi koji promiču sličnu retoriku“, rekao je Sibiha.
No prerano je zaključiti da će se Mađarska uskoro pridružiti krugu pro-ukrajinskih saveznika.
„Također želim postaviti realna očekivanja među Ukrajincima. Pred nama je mukotrpan, pragmatičan i smiren rad kako bismo pronašli zajednički jezik, obnovili međusobno poštovanje i ostvarili zajedničke pragmatične interese. Naše države zaslužuju ići tim putem, a mi ćemo raditi na obnovi dobrosusjedskih odnosa u interesu naših dviju zemalja i Europe u cjelini“, dodao je Sibiha.
10:25
prije 5 min.
Reakcije iz BiH
Dio političara iz Bosne i Hercegovine pridružio se čestitkama Peteru Magyaru na velikoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, no to do ponedjeljka ujutro nije učinio nitko iz vladajućih struktura u Republici Srpskoj u kojima su Viktora Orbana vidjeli kao važnog saveznika.
Lideru stranke Tisze nakon objave izbornih rezultata čestitke su uputili ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i čelnik HDZ BiH Dragan Čović.
"Dok Bosna i Hercegovina nastavlja raditi na svom putu, radujem se snažnoj suradnji i dobrim odnosima između naših vlada i naših naroda u narednom periodu", napisao je uz čestitku Magyaru Čović u objavi na društvenoj mreži X.
Konaković je u svojoj čestitci naznačio kako bi ovo mogao biti početak novih i boljih odnosa BiH i Mađarske na međudržavnoj razini.
"Radujemo se novom poglavlju u odnosima Bosne i Hercegovine i Mađarske, temeljenom na međusobnom poštovanju, istinskom partnerstvu i zajedničkim europskim vrijednostima" napisao je Konaković, također u objavi na X nalogu.
Odnosi između Sarajeva i Budimpešte odavno su zahladili nakon što je vlast koju je kontrolirao Orban počela otvoreno protežirati suradnju s bivšim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
09:20
prije 1 h
Vučić čestirao Magyaru na pobjedi
"Čestitam Peteru Magyaru na izbornoj pobjedi. Vjerujem u nastavak dobre suradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan sam Viktoru Orbánu što je takve odnose učinio mogućima“, napisao je Vučić u ponedjeljak ujutro na platformi X.
09:15
prije 1 h
Najveća izlaznost u povijesti mađarskih izbora
Na jučerašnjim izborima zabilježena je rekordna izlaznost od 77,8 posto, najviša dosad u Mađarskoj, javlja Sky News.
To je objavilo nacionalno izborno povjerenstvo, koje navodi da je „izborni proces proveden zakonito i bez poteškoća diljem zemlje“.
09:11
prije 1 h
Oglasila se Jadranka Kosor
08:59
prije 1 h
Oglasio se čelnik Češke
Još jedan svjetski čelnik koji je podržavao Viktora Orbána čestitao je Peteru Magyaru na jučerašnjoj pobjedi.
Češki premijer Andrej Babiš na platformi X obećao je suradnju, poručivši: „Suočiti se s tako snažnim protivnikom kao što je Viktor Orbán nikada nije bilo lako, no stekao je povjerenje većine Mađara i nosi velika očekivanja i nade.
Ne smije ih razočarati. Poštujem rezultat izbora i veselim se našoj suradnji, jer su odnosi između Mađarske i Češke bliski, a ja ću uvijek konstruktivno surađivati s onim koga birači izaberu.“
Uoči sinoćnje Magyarove pobjede, Babiš je pohvalio Orbána i rekao da se „uvijek borio za snažniju Europu“.
08:35
prije 1 h
Tisuće slavile izbornu pobjedu u Budimpešti
REUTERS/Stringer
REUTERS/Lisi Niesner
REUTERS/Bernadett Szabo
08:31
prije 2 h
Tko je Peter Magyar, novi mađarski premijer?
Nakon svoje iznenađujuće pobjede sinoć, Peter Magyar poručio je okupljenima da „Mađarska ponovno želi biti europska zemlja“.
Iako je sada na putu da predvodi uvjerljivu većinu nakon što je s vlasti maknuo Viktora Orbána, Magyar je nekoć bio saveznik odlazećeg premijera, javlja Sky News.
Radio je kao dužnosnik za vanjske poslove u Orbánovoj vladi iz 2010., a iz stranke Fidesz istupio je 2024. zbog skandala vezanog uz predsjednička pomilovanja.
Stranka Tisza profilirala se kao najjača oporbena snaga u Mađarskoj nakon izbora za Europski parlament 2024. godine.
Magyar je obećao obračun s korupcijom, deblokadu milijardi eura zamrznutih sredstava iz EU-a te oporezivanje najbogatijih, uz reformu posrnulog mađarskog zdravstvenog sustava.
Većina neovisnih anketa uoči izbornog dana davala je prednost Magyaru u odnosu na Orbána, iako su neki birači isticali da su još neodlučni oko svog izbora.
Birače u Mađarskoj razljutili su tri godine gospodarske stagnacije i nagli rast troškova života, kao i činjenica da su oligarsi bliski vlasti dodatno povećavali svoje bogatstvo.
08:28
prije 2 h
Uvjerljiva pobjeda Magyara najavljuje zatopljenje odnosa s EU-om
Uvjerljiva pobjeda Petera Magyara na nedjeljnim izborima u Mađarskoj donijela je njegovoj stranci desnog centra Tiszi snažan mandat koji će joj omogućiti slobodne ruke za provedbu reformi, jačanje vladavine prava i potencijalno odmrzavanje milijardi eura sredstava iz Europske unije, piše agencija Reuters.
Ekonomisti i politički analitičari smatraju da je očekivana dvotrećinska većina nove vlade najpovoljniji scenarij za EU i tržišta - i, do nedjelje, jedan od najmanje vjerojatnih - te da će vjerojatno potaknuti snažan rast mađarskog financijskog tržišta već u ponedjeljak.
I dalje postoji niz neizvjesnosti, a oprezni diplomati i analitičari upozoravaju da nova vlada mora ispuniti obećanja prije nego što u potpunosti ubere koristi, no tržišta zasad izgledaju spremna novim vlastima u Budimpešti dati povjerenje, navodi Reuters.
"Ovaj rezultat je prekretnica i omogućit će Magyaru da vlada slobodnih ruku", rekao je Mujtaba Rahman, direktor u Eurasia Groupu. "Najvažnije, moći će razgraditi Orbanovu autokraciju i provesti sve reforme koje traži EU. To znači da bi najmanje 6,4 milijarde eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost moglo brzo priteći, poduprijeti realno gospodarstvo i dodatno učvrstiti pobjedu Tisze.”
Izbori su se dugo smatrali najvažnijima za financijska tržišta u Europi ove godine, s obzirom na česte sukobe euroskeptičnog Viktor Orbana s Bruxellesom tijekom njegovih 16 godina vlasti, oko raznih pitanja od migracija do njegove bliskosti s Rusijom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare