Sukob Vatikan - Washington

Papa ekspresno odgovorio na Trumpove kritike

N1 Info
13. tra. 2026. 11:10
Papa Lav poručio je da će nastaviti govoriti protiv rata unatoč oštrom napadu Donalda Trumpa tijekom noći.

Američki predsjednik Donald Trump napisao je na Truth Socialu da je Papa „SLAB prema kriminalu i užasan za vanjsku politiku”.

„Da ja nisam u Bijeloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu”, napisao je, prenosi Sky.

Papa Lav rekao je za Reuters da ne želi „ulaziti u raspravu” s Trumpom.

„Ne mislim da je poruka Evanđelja namijenjena tome da se zloupotrebljava na način na koji to neki čine”, rekao je.

„Nastavit ću glasno govoriti protiv rata, nastojeći promicati mir, dijalog i multilateralne odnose među državama kako bi se pronašla pravedna rješenja za probleme”, dodao je.

