Radusinović o Dekaniću: Milanović bi volio da ovo bude velika priča, ali nije

Kolumnistica portala Direktno, Dragana Radusinović, gostovala je u Newsnightu N1 televizije u kojem je komentirala uhićenje župana Vukovarsko srijemske županije Damira Dekanića.

Komentirala je i izbor odvjetničkog tima Damira Dekanića, njegovog protukandidata na izborima za župana Vukovarsko srijemske županije, SDP-ovog Davora Ćavara. Radusinović kaže da ga je možda “baš zato Ćavar odlučio braniti Dekanića kako bi mu ovaj bio protukandidat na sljedećim izborima”.

“Ako ga sad obrani, Dekanić je doživio dovoljno društvene štete da bi ga Ćavar mogao poraziti na izborima”, kaže Radusinović i primjećuje da je ovo zanimljiva situacija.

“Lokalni čelnici ne bi trebli biti toliko moćni”

Radusinović je pričala o tome što bi se dogodilo političaru u Švicarskoj koji bi pijan vozio službeni automobil.

“Vjerojatno bi bio prekršajno prijavljen, platio bi kaznu, vjerojatno bi u lokalnoj zajednici dao ostavku, a gospođa bi podnijela zahtjev za odštetom koja bi joj bila isplaćena i vjerojatno to ne bi bio neki pretjerani skandal”, kaže Radusinović i dodaje da niskoj političkoj razini kao što je ova lokalni čelnici nisu toliko moćni da bi se iz ovakvih stvari izvukli.

Primjećuje i da je politička pozicija u Hrvatskoj sve. “Zbog toga što se političku poziciju pita za financiranje projekata, za zaposlenje, županu učiniti uslugu, znači učiniti sebi uslugu u neko dogledno vrijeme”, opisuje situaciju na lokalnoj razini u Hrvatskoj Radusinović.

Komentirala je i izjavu predsjednika Zorana Milanovića da ovaj cijeli slučaj ide do vrha. “Mislim da se Andrej Plenković ne bavi time tko vozi koje auto. Do dana današnjeg premijer Andrej Plenković nije osudio ni događaj u kojem je ministrica Gabrijela Žalac naletjela na djevojčicu na cesti. Žalac zbog toga nije otišla sa pozicije. Plenkovića ne zanima tko je vozio koji automobil. To mu nije važno”, kaže Radusinović.

Komentirala je i to da nitko nije iz vrha vlade i HDZ-a pozvao Dekanića da, kao moralni čin, ponudi ostavku.

“Ako nije zahtjevana automatska ostavka ministrice Žalac koja je bez važeće vozačke dozvole naletjela na djevojčicu, onda je meni logično da se ne traži ostavka lokalnog čelnika koji je neposredno izabran”, rekla je Radusinović i dodaje da je uz naslov “lagao je” tražen opoziv jednog američkog predsjednika prije nekoliko desetljeća za puno benigniji prekršaj.

“Pitanje je zašto je troje policajaca napisalo lažni policijski zapisnik. Mogli su reći neću. Pitanje je je li Dekanić njima prijetio otkazom ili ih je podmitio”, kaže Radusinović.

“Moral odavno ne igra nikakvu ulogu u politici”

Na pitanje je li možda razlog zašto vrh HDZ-a ne poziva na ostavku župana taj što čekaju da prođe datum nakon kojeg mogu nastaviti upravljati tom županijom bez provođenja izvanrednih izbora za župana, Radusinović kaže kako je svima lakše ne održavati izbore, oni su svima muka. “No, nikome ne pašu izbori sada. Oni bi bili uzeti kao test snage pred sljedeće velike izbore. Taj test ne treba nikome jer moraju puno ulagati da im test uspije”, kaže Radusinović.

Komentirala je istupe HDZ-ovaca koji, iako vidljivo Dekaniću ne vjeruju, ne žele ga pozvati na ostavku. “Moral odavno ne igra nikakvu ulogu u hrvatskoj politici, pa ga nitko ni ne spominje. Ja nisam čula da se itko s pozicije vlasti pozvao na moral”, kaže Radusinović.

Rekla je da će županija nastaviti raditi po starom i da će župana zamjeniti njegov zamjenik bez ikakvog problema. “Sve se može napraviti i organizirati. Dekanić može sljedeća dva mjeseca u zatvoru ili izvan njega neobavljati svoju dužnost, a onda kad to rokovi zbog izbora dozvole dati ostavku, a kao razlog će navesti nešto drugo”, rekla je Radusinović i dodala da HDZ neće imati veliku štetu zbog ovog događaja: “Stvar je sljedeća: nikoga, recimo Dalmaciji, ova priča neće ni dotaknuti, ove stvari su toliko lokalne da neće imati neki veliki politički efekt”.

“Milanović bi volio da ovo bude velika afera”

“Zoran Milanović bi volio da ovo bude velika afera, velika priča i da on još jednom dođe i kaže kako HDZ krade, laže, vara, a da ga nikad ne odgovori na pitanje, a što ste vi napravili da to spriječite kad ste mogli?”, smatra Radusinović.

Smatra da bi ova priča mogla lokalno naštetiti HDZ-u da nam je kao društvu čudno to da je neki političar lagao i zataškavao, ali ističe mi smo na to navikli u Hrvatskoj.

“Mi smo navikli da političari to rade, da se za njih radi posebno, da ne moraju čekati u redu za osobnu iskaznicu, da ne plate račun u restoranu, da će im netko srediti kaznu kad prođu kroz crveno. To je još Damir Kajin dobro opisao, kad je rekao da bi ga smatrali budalom da nije otišao u mirovinu na jedan dan, kako bi uživao beneficije političke mirovine. Mi smo navikli na to”, kaže Radusinović.

Rekla je da se iz svega ovoga, s obzirom na to da je materijalna šteta plaćena, da je sve prošlo bez velikih problema, da se župan može pravdati time da si nije htio raditi političku štetu. “Dakle zloupotrijebio je policiju, ovlasti, položaj, svi grijesi nabrojani, ali to se tako radi kod nas”, rekla je Radusinović i podsjetila je na župana Matije Posavca koji je nakon što je priznao kazneno djelo USKOK-u glatko dobio izbore.

