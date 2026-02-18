Oglas

30 dana premijeru

Raspudić o Hrebaku: Ja sam studirao filozofiju, a sad od našeg Johna Lockea iz Bjelovara saznajem što je liberalizam

author
N1 Info
|
18. velj. 2026. 12:48
Nino Raspudić
N1

Nino Raspudić komentirao je u razgovoru s Ninom Kljenak u emisiji N1 studio uživo Hrebakov intervju za N1.

Oglas

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, inače koalicijski partner i DP-a, zbog ponašanja DP-ovog Josipa Dabre koji je pjevao pjesmu o ustaškom zločincu Anti Paveliću, Dabru je nazvao glupim desničarem, a premijeru je poručio: "Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.

Raspudić: Sve je to jedna nedostojna lakrdija

Upitan za komentar Hrebakove izjave, Raspudić kaže:

"Ja sam studirao filozofiju, prošao sam dosta teorije... mislio sam da je liberalizam nešto drugo, s sad od našeg Johna Lockea iz Bjelovara saznajem da je liberalizam ideologija gdje se jednom godišnje nešto malo uvrijedite, a onda nakon par dana prijeđete preko toga kao da ništa nije bilo. Zajedno će u petak izglasati ministra, sve je to jedna nedostojna lakrdija", govori Raspudić

Što će se dogoditi u slj 30 dana, upitan je.

"Neeće se dogoditi ništa. Da je mislio nešto napraviti, uskratio bi svoje ruke već na glasanju u petak", govori Raspudić.

Teme
nino raspudić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ