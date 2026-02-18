Raspudić o Hrebaku: Ja sam studirao filozofiju, a sad od našeg Johna Lockea iz Bjelovara saznajem što je liberalizam

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, inače koalicijski partner i DP-a, zbog ponašanja DP-ovog Josipa Dabre koji je pjevao pjesmu o ustaškom zločincu Anti Paveliću, Dabru je nazvao glupim desničarem, a premijeru je poručio: "Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.