Crvena linija je prijeđena
Hrebak za N1: Dajemo premijeru 30 dana da nas resetira, presloži ili neka nas preslože građani!
Nakon što je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u nedjelju zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije zbog snimke Josipa Dabre, danas je gotosvao u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak. "Crvena linija je prijeđena!", kazao je.
Dario Hrebak je prijetnju napuštanjem koalicije uputio zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".
U razgovoru za N1 potvrdio je da se okupilo Predsjedništvo HSLS-a na kojemu su donijeli tri zaključka.
"Pravi trenutak je da se kaže dosta"
Ima li vaša tolerancija granice?
"HSLS je nekad davno imao kampanju koja se sastojala od dvije rečenice - dosta je, mislim da je ovo pravi trenutak da se kaže dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo našim partnerima dovoljno vremena i prostora da se sami izvuku iz ove neugodne situacije, ne samo za HSLS nego za društvo, većinu i premijera koji nas sve okuplja. Vidjeli smo kakve su jučer izjave bile, to je vrijeđanje zdravog razuma. Imali smo Predsjedništvo stranke na kojem smo donijeli tri konkretna zaključka: prvi je da je ovo crvena linija koja je prijeđena za nas liberale", odgovorio je Hrebak.
Napuštate li koaliciju?
"S HDZ-om smo u koaliciji 10 odličnih godina i radili smo dobro za Hrvatsku. Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Donijeli smo tri stava, osim što osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva i pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije", rekao je Hrebak.
"Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", dodaje.
"Crta je prijeđena"
"Crta je prijeđena. Ne znam gdje se pojavilo da će HSLS rušiti odluku o novom ministru. Donijet ćemo svoju odluku, ali se neće manifestirati na novom ministru. Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više ne bude u tom preslagivanju, ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro. Dabro nije dao nama signal da će se popraviti i da planira drugačije komunicirati u javnosti.", kazao je Hrebak.
"Nećemo ići na koalicijske sastanke"
"Ne možemo prijeći preko ovoga jer je to osnova supstanci našeg djelovanja. Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.
Hrebak ističe da će HSLS dići ruku u petak za novog ministra: "I da HSLS-a nema, Dabro neće stati, to je problem vladajuće većine. Dabro je najslabija karika."
Napominje da resetiranje znači okončanje pitanja Dabro: "Mislim da je nemoguće da se Dabro ispriča. Ne vjerujem da će se promijeniti."
"HSLS ne mora biti dio vladajuće većine"
Je li dovoljna isprika?
"Ne znamo kako bi nas to zadovoljilo. Resetiranje je da se počnemo držati programa Vlade RH-a bez Dabre. HSLS ne mora biti dio vladajuće većine, na premijeru je da pokuša naći alternative, to mu radi veliku štetu. Teško da se takav čovjek može povući, ali sam siguran da se HSLS neće povući", tvrdi Hrebak.
Navodi da HSLS nije imao probleme s Domovinskim pokretom: "Surađivali smo OK, Šušnjar je dobar ministar. Nismo imali probleme na koalicijskim sastancima. Ovakve stvari ne možete riješiti na koalicijskom sastanku, morate odmah reagirati. Imamo političku odgovornost prema biračima. Neka Dabro oprosti, ali su nama važniji naši birači nego što je Dabro i njegova politička agenda. Ovo nije prvi put."
"U takvoj Vladi ne možemo biti"
"Ne postavljamo ultimatume nego govorimo što je za nas prihvatljivo ili nije. Ne možemo sjediti s nekim za istim stolom tko na mala vrata pokušava uvesti ustaštvo u Vladu RH-a. Mi u takvoj Vladi ne možemo biti", tvrdi.
Hrebak ističe da je Dabrina agenda antihrvatska i antidomoljubna: "Stavljati u isti kontekst Stjepana Radića i Antu Pavelića. Doći će trenutak kada će i Franjo Tuđman biti skinut s pijedestala prvog hrvatskog predsjednika."
Hrebak navodi da nije pobornik "histerične" ljevice koja u svemu vidi ustaše: "Ima i SDP svog Dabru - zove se Dalija Orešković. Pogledajte njezine izjave, izjave koje doprinose stabilizaciji društva, miru, a ne podjelama? Ona parazitira kao i Dabro. Ne može Orešković samo govoriti o nacizmu i fašizmu, a ništa o komunizmu, zato je fake liberal. Bilo koji režim je za nas neprihvatljiv, ali za Orešković očito nije. Kada se to komunicira kao što to radi Dalija Orešković, ne postiže se ništa osim parazitiranja i dizanja njenog dijela. "
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare