Mlinarić ljut zbog Hrebakove izjave o glupom desničaru: "Neka se ispriča četvorici heroja!"

"Prvo, za gosp Hrebaka, pročitao sam tu izjavu. Rekao je da ne želi biti s glupim desničarima. Od mene nikad niste čuli takvu riječ, a žestok sam. Pročitao sam i da je rekao da je za njega Domovinski rat temelj RH. Gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od DP-a. Gospodina Hrebaka ću ovim putem pozvati da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata Ivici Kukavici, Tomislavu Josiću, Predragu Mišiću i Mlinariću jer oni sjede u Saboru. Mi smo svojim djelima pokazali što je nama temelj. Temelj nam je Domovinski rat, nikakvi drugi sistemi, ni komunistički ni nacistički. ", kaže Mlinarić.