Ravnateljica karlovačke bolnice opovrgnula HUBOL

Ravnateljica karlovačke Opće bolnice Ivana Kovačić opovrgnula je u četvrtak navod Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) da se protiv nje vode sudski postupci zbog mobinga i poručila da će sudjelovati u disciplinskim postupcima pri Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK).
Kovačić je uvjerena da će dokazati da posao ravnateljice obavlja stručno, profesionalno i savjesno, pridržavajući se najviših standarda medicinske etike te njegujući pošten i kolegijalan odnos.
"Kao liječnici s više od 25 godina iskustva u radu s pacijentima, u fokusu će mi uvijek biti pacijenti, njihovo zdravlje i pravo na kvalitetnu i pravodobnu zdravstvenu uslugu", poručila je ravnateljica.
HUBOL je u srijedu priopćio da je Povjerenstvo HLK za medicinsku etiku i deontologiju podržalo zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka u dva odvojena slučaja protiv ravnateljice na zahtjev specijalista koji su je optužili da je postupala neetično i nekolegijalno.
Devetero liječnika prijavilo ju je bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog zlostavljanja, četvero Časnom sudu Komore, a dvoje liječnika je zbog mobinga potražilo sudsku zaštitu, naveo je HUBOL.
O tome se očitovao i saborski zastupnik, gradonačelnik Ogulina i predsjednik županijske organizacije SDP-a Dalibor Domitrović ustvrdivši da je problem u vertikali vladajućeg HDZ-a, koju je nazvao "vertikalom korupcije, nepotizma i nestručnosti".
Ustvrdio je da se u karlovačkoj bolnici na dijagnostički pregled čeka i do 260 dana i optužio županicu Martinu Furdek Hajdin (HDZ) da traži od čelnika općina i gradova da sufinanciraju takav sustav osiguranjem besplatnih stanova i vrtićkog smještaja liječnicima i dodatke na liječničke plaće.
"Dok se mučimo s time hoćemo li umirovljenicima dati 50 ili 60 eura božićnice, liječnicima bismo trebali osigurati dodatak na plaće od 4000 eura. Ta vertikala uništava sustav i ne želi staviti u funkciju hrpu državnih stanova u Ogulinu i Karlovcu", kaže Domitrović.
Dodao je kako su ga "tri istaknute članice HDZ-a" u Karlovačkoj županiji tražile da nezakonito upiše dijete liječnice u vrtić, no nije htio navoditi imena.
"U proteklih 30 godina svakih šest mjeseci imamo aferu u karlovačkoj bolnici. Dokle županice, zar nije dosta? Rastjerali ste 30 liječnika unazad 10 godina iz karlovačke bolnice", poručio je Domitrović.
