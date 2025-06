Ročnici će imati prednost pri zapošljavanju. Ustavna stručnjakinja: "Na prvu bih rekla da je neprihvatljivo"

"Osobno mislim da to ne bi trebao biti razlog za davanje prednosti pri zapošljavanju. No da bi odgovorili na to pitanje, treba razmotriti ustavno načelo jednakosti, koja kaže da svi trebaju imati jednaka prava i slobode", kaže prof.dr.sc. Sanja Barić s katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i jedna od vodećih ustavnopravnih stručnjakinja u Hrvatskoj.