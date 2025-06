Službeno predstavljeno vojno osposobljavanje: Evo i kolika je kazna za neodazivanje

Odgoda se može dopustiti do godinu dana i u slučajevima ako u kućanstvu nema drugog člana, osim novaka koji privređuje, ako se zaposlio kao vježbenik ili očekuje rođenje djeteta ili je otvorio obrt i samostalnu djelatnost. Do 29. godine može dobiti odgodu i ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je potrebna svakodnevna pomoć i njega, a do tri mjeseca u slučaju već utvrđenog datuma za sklapanje braka. U slučaju smrti u kućanstvu ili užoj obitelji obuka će se odgoditi do idućeg roka za upućivanje.