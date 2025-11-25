Oglas

obaviješteni roditelji

Roditeljima stiglo dramatično upozorenje iz nekoliko škola: U WhatsApp grupi dijeli se zastrašujući sadržaj

N1 Info
|
25. stu. 2025. 11:39
WhatsApp
Pixabay/Ilustracija

Dramatično upozorenje stiglo je roditeljima više zagrebačkih osnovnih škola.

Kako doznaje Dnevnik.hr, na vijeću roditelja u nekoliko osnovnih škola ravnatelji su obavijestili roditelje o zabrinjavajućem trendu među djecom.

Neka školska djeca uključuju se WhatsApp grupu pod nazivom Ljudeki, u kojoj dijele zastrašujući sadržaj, doznaje portal od jedne majke, kojoj je obavijest stigla od predstavnice roditelja koja je prisustvovala Školskom vijeću.

U grupi Ljudeki, kako se navodi, djeca dijele fotografije i gifove s eksplicitnim seksualnim sadržajem, nacističkim simbolima, slikama raskomadanog ljudskog tijela.

Roditelje se poziva na oprez jer, kako navode, djeca osnovnoškolske dobi teško se mogu nositi s takvim sadržajem, a škole najavljuju dodatni rad s djecom o tim temama.

"Moje dijete je u nižim razredima i još nema mobitel, tako da srećom neće doći u dodir s time, ali problem je kod starije djece koja imaju WhatsApp", kaže majka jednog osnovnoškolca koja je primila to upozorenje. "To mi je bilo jako zastrašujuće, pa mislim da treba i druge upozoriti o tome."

Dodaje da je više ravnatelja osnovnih škola upoznato s tom situacijom te da su roditelju uznemireni. "Postoje opcije na WhatsApp-u da se prijavi takav neprimjereni sadržaj, ali moraju biti roditelji upoznati s time."

Grupa Ljudeki, kao i dijeljenje neprimjerenog sadržaja, nije ograničena samo na Zagreb.

Roditelji jedne škole u mjestu pored Zagreba također su dobili sličnu poruku od ravnatelja, doznaje Dnevnik.hr.

Ravnatelj ih upozorava na sadržaj koji se dijeli ne samo na WhatsApp-u već i na Snapchatu te roditelje poziva da odmah djecu isključe iz svih grupa koje im nisu poznate.

"Dijele se gnjusni i opasni sadržaji koji mogu završiti jedino u crnoj kronici. U spomenutim grupama su nepoznate osobe koje na različite načine mogu ugroziti vašu djecu i vaše obitelji", stoji u poruci ravnatelja koji roditelje poziva na kontrolu dječjih mobitela radi zaštite mentalnog zdravlja djece. "Sva edukacija i upozorenja su beskorisna ako vi roditelji ne preuzmete kontrolu", navodi ravnatelj i upozorava da je situacija s mobitelima eskalirala.

Teme
Neprimjeren sadržaj Roditeljska kontrola Sigurnost djece na internetu Ugroza djece online WhatsApp grupe

