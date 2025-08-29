Samo 222 ortodonta u Hrvatskoj: Liste čekanja i do godinu i pol

Brojni su roditelji čija djeca u Hrvatskoj na ortodonta i ugradnju zubnog aparatića čekaju i nekoliko godina. U Hrvatskoj su trenutačno registrirana 222 ortodonta. Najviše u metropoli pa nerijetko djecu iz Slavonije i Dalmacije voze u Zagreb u kojemu je na jednog ortodonta čak 8000 građana. Zašto raste broj djece koja trebaju usluge ortodonata i što utječe na liste čekanja?
Da bi sinu i kćeri osigurali ortodonta, obitelj Lulić iz Slatine putuje u Zagreb i Samobor. Prijeđu više od 180 kilometara.
"Ortodonta niti za lijeka, nismo nažalost mi jedini roditelji koji sa svojom djecom putuju. Od kćerke je pet prijateljica putovalo u Samobor, od sina su prijatelji putovali kako u Samobor tako danas i u Zagreb, tako da nažalost situacija je takva da moramo odvojiti po cijele dane da bi ostvarili nekakva svoja prava", požalio se Goran Lulić za HRT.
Učestalost ortodontskih anomalija raste i pacijenata je, kaže doktorica Rogoznica, sve više.
"Puno anomalija, većina je uzrokovana ili nepodesnim navikama ili preranim gubitkom mliječnih zuba i treba raditi na prevenciji što ranije da se to spriječi", rekla je Antonija Lončar Rogoznica, dr. med. dent., specijalistica ortodoncije.
Dnevno obradi 30-ak pacijenata.
"Mjesečno obavimo između 20 i 30 prvih pregleda, a novih pacijenata koje mogu primiti u terapiju je između 15 i 20. Kod mene je trenutno lista od godinu i pol za početak ortodontske terapije. Dolaze mi pacijenti od svugdje; iz Dalmacije, Slavonije, Zagreba...", objasnila je.
Za grad Zagreb planirano je 27 ortodontskih timova, ugovoreno ih je 50 - gotovo dvostruko više, ipak liste čekanja bujaju, a Dom zdravlja Zagreb zapad ovisi o samo jednoj ortodontici - umirovljenici koja radi četiri sata.
"Zadnje dvije godine raspisujemo natječaj za zapošljavanje trajnog nositelja tima i ortodonta na puno radno vrijeme. Nažalost, bezuspješno tako da nam trenutno ordinaciju drži liječnica iz mirovine. Kroz par dana se dobije prvi pregled. Kontrolni pregledi su uvjetovani dinamikom kontrola aparatića i svega što treba obaviti, a tu se može čekati i do godinu dana", ispričala je Jelena Rakić Matić, dr. med., ravnateljica Doma zdravlja Zagreb Zapad.
Svjesni su svih problema i potreba, kao i toga kako bi, da imaju još jedan tim, i njegovi termini bili popunjeni.
