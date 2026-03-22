SDP predstavio hitne mjere protiv rasta cijena

Zbog poremećaja na tržištu energenata uzrokovanih sukobom na Bliskom Istoku u Banskim dvorima danas se sastao uži kabinet Vlade. Nakon ovog hitnog sastanka Vlade i novih mjera, oglasio se i SDP.
Oglas
"Hrvatsko gospodarstvo suočeno je s izraženim uvoznim inflatornim šokom koji proizlazi iz snažnog rasta cijena plina i nafte na svjetskim tržištima. Cijene nafte su tijekom ožujka porasle sa 65 na skoro 100 USD. Povrh toga, najnovija razaranja energetske infrastrukture u Perzijskom zaljevu ukazuju da oporavak proizvodnje neće biti brz.
Kao mala i otvorena ekonomija, Hrvatska je posebno osjetljiva na takve promjene jer se povećanje cijena energenata relativno brzo prelijeva na domaće cijene kroz troškove proizvodnje, transporta i konačnih proizvoda. U takvim okolnostima postoji realan rizik da nekontroliran uvoz inozemne inflacije energenata, ponovno isprovocira veću domaću inflaciju u odnosu na inflaciju u europodručju, što dovodi do realne aprecijacije i postupnog narušavanja međunarodne konkurentnosti, osobito u industriji i turizmu.
Uslijed gubitka kontrole nad inflacijom u razdoblju nakon 2022. godine, porast troškova proizvodnje u Hrvatskoj je bio skoro 15 % veći u odnosu na prosjek rasta troškova proizvodnje kod 17 naših najvećih trgovinskih partnera.
U uvjetima članstva u europodručju, mogućnosti monetarne politike su ograničene, pa se stabilizacijska politika mora oslanjati primarno na fiskalne, regulatorne i strukturne instrumente. Ključni cilj ekonomske politike u ovom kontekstu jest ublažiti prijenos rasta cijena energenata na ukupnu inflaciju u zemlji, zadržati stopu inflacije na razini koja je niža od usporedivih zemalja te spriječiti daljnju realnu aprecijaciju koja bi dodatno ugrozila izvoznu konkurentnost i radna mjesta u turizmu i industriji", napisali su.
Cijelo priopćenje pročitajte ovdje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas