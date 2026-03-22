Završio izvanredni sastanak užeg kabineta Vlade. Oglasio se Plenković

"Održali smo sjednicu Užeg kabineta uoči sutrašnje sjednice na kojoj ćemo predstaviti 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od globalnog rasta cijena energenata uslijed rata na Bliskom istoku. Stoga ćemo novim mjerama ponovno reagirati i ublažiti najnoviji rast cijena energenata na tržištu. Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva", objavio je premijer Andrej Plenković u nedjelju na X-u.