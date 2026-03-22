Nove mjere

Završio izvanredni sastanak užeg kabineta Vlade. Oglasio se Plenković

N1 Info
22. ožu. 2026. 14:50
plenkovic
Andrej Plenković/X

Nakon što je održana sjednica užeg kabineta Vlade zbog energetske krize, na X-u se oglasio premijer Andrej Plenković.

"Održali smo sjednicu Užeg kabineta uoči sutrašnje sjednice na kojoj ćemo predstaviti 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od globalnog rasta cijena energenata uslijed rata na Bliskom istoku. Stoga ćemo novim mjerama ponovno reagirati i ublažiti najnoviji rast cijena energenata na tržištu. Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva", objavio je premijer Andrej Plenković u nedjelju na X-u.

Prema sadašnjem modelu izračuna, kako RTL Danas doznaje, bez mjera Vlade litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i dosegnula 1,71 euro. Cijena eurodizela bila bi skuplja 31 cent, na 1,86 eura po litri. Plavi dizel koji se sada ograničen na 89 centi poskupio bi i za 31 cent, na 1,20 euro.

