Washington Post: Mađarski ministar godinama obavještavao Rusiju o povjerljivim informacijama EU-a

Izvješće Washington Posta sugerira da je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó dijelio povjerljive informacije sa sastanaka Vijeća EU-a sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Budimpešta to poriče.
Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó godinama je obavještavao Moskvu o povjerljivim informacijama raspravljanim na sastancima Europske unije, navodi se u istrazi Washington Posta koja se poziva na europskog dužnosnika, prenosi Euronews.
Szijjártó bi tijekom pauza na sastancima EU-a zvao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova kako bi ga informirao o onome o čemu su raspravljali europski čelnici, navodi se u izvješću, sugerirajući i moguće smjerove djelovanja za ruske vlasti.
Prema neimenovanom sigurnosnom izvoru lista, "svaki sastanak EU-a godinama je u biti imao Moskvu za stolom”.
Poljski premijer Donald Tusk komentirao je izvješća u nedjelju.
"Vijest da Orbánovi ljudi detaljno informiraju Moskvu o sastancima Vijeća EU-a ne bi trebala nikoga iznenaditi”, napisao je Tusk. "Već dugo imamo takve sumnje.
"Zato se javljam za riječ samo kada je nužno i kažem samo onoliko koliko je nužno”, zaključio je u objavi na mreži X.
The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026
Mađarski ministar vanjskih poslova također je reagirao na X-u, odbacujući izvješće Washington Posta kao netočno i sugerirajući da je cilj pomoći oporbenoj stranci Tisza Pétera Magyara uoči parlamentarnih izbora.
"Lažne vijesti kao i uvijek. Lažete kako biste podržali stranku Tisza i omogućili pro-ratnu marionetsku vladu u Mađarskoj”, napisao je Szijjártó.
Fake news as always. You are telling lies in order to support Tisza Party to have a pro-war puppet government in Hungary. You will not have it! https://t.co/pNb1dLUSmM— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 22, 2026
Poljski potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski također se oglasio, napisavši: "Ovo bi mnogo toga objasnilo, Peter”, referirajući se na mađarskog ministra.
Washington Post je u subotu također izvijestio da je ruska vanjska obavještajna služba pokušala organizirati atentat na Orbána, u operaciji nazvanoj "gamechanger”, s ciljem povećanja njegovih izgleda za pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima.
Prema najnovijim podacima anketa, oporbena stranka Tisza Pétera Magyara vodi s 48% glasova ispred Orbánove stranke Fidesz koja ima 39%. Mađarska bi na parlamentarne izbore trebala izaći 12. travnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
