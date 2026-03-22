Oglas

Budimpešta to poriče

Washington Post: Mađarski ministar godinama obavještavao Rusiju o povjerljivim informacijama EU-a

author
N1 Info
|
22. ožu. 2026. 17:34
peter szijjarto
John MACDOUGALL / AFP

Izvješće Washington Posta sugerira da je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó dijelio povjerljive informacije sa sastanaka Vijeća EU-a sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Budimpešta to poriče.

Oglas

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó godinama je obavještavao Moskvu o povjerljivim informacijama raspravljanim na sastancima Europske unije, navodi se u istrazi Washington Posta koja se poziva na europskog dužnosnika, prenosi Euronews.

Szijjártó bi tijekom pauza na sastancima EU-a zvao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova kako bi ga informirao o onome o čemu su raspravljali europski čelnici, navodi se u izvješću, sugerirajući i moguće smjerove djelovanja za ruske vlasti.

Prema neimenovanom sigurnosnom izvoru lista, "svaki sastanak EU-a godinama je u biti imao Moskvu za stolom”.

Poljski premijer Donald Tusk komentirao je izvješća u nedjelju.

"Vijest da Orbánovi ljudi detaljno informiraju Moskvu o sastancima Vijeća EU-a ne bi trebala nikoga iznenaditi”, napisao je Tusk. "Već dugo imamo takve sumnje.

"Zato se javljam za riječ samo kada je nužno i kažem samo onoliko koliko je nužno”, zaključio je u objavi na mreži X.

Mađarski ministar vanjskih poslova također je reagirao na X-u, odbacujući izvješće Washington Posta kao netočno i sugerirajući da je cilj pomoći oporbenoj stranci Tisza Pétera Magyara uoči parlamentarnih izbora.

"Lažne vijesti kao i uvijek. Lažete kako biste podržali stranku Tisza i omogućili pro-ratnu marionetsku vladu u Mađarskoj”, napisao je Szijjártó.

Poljski potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski također se oglasio, napisavši: "Ovo bi mnogo toga objasnilo, Peter”, referirajući se na mađarskog ministra.

Washington Post je u subotu također izvijestio da je ruska vanjska obavještajna služba pokušala organizirati atentat na Orbána, u operaciji nazvanoj "gamechanger”, s ciljem povećanja njegovih izgleda za pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima.

Prema najnovijim podacima anketa, oporbena stranka Tisza Pétera Magyara vodi s 48% glasova ispred Orbánove stranke Fidesz koja ima 39%. Mađarska bi na parlamentarne izbore trebala izaći 12. travnja.

Teme
Mađarska Péter Szijjártó

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ