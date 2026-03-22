Šušnjar otkrio što s računima za struju, a što s gorivom: Vlada će značajno intervenirati

Vlada će produžiti mjere za električnu energiju i plin, što znači da će cijene za građane ostati iste kao i do sada. Poseban izazov predstavlja plavi dizel, gdje Vlada ima sužen manevarski prostor. Iako će i njegova cijena rasti, ministar Šušnjar je najavio kako će se ići na smanjenje premije energetskih subjekata na "minimum minimuma", a na stolu su i dodatne kompenzacijske mjere kako bi se pomoglo primarnim korisnicima, poljoprivrednim proizvođačima i ribarima.