Šušnjar otkrio što s računima za struju, a što s gorivom: Vlada će značajno intervenirati

Da Vlada sutra ne donese novu uredbu, građane bi na benzinskim postajama dočekao pravi šok
Nakon sjednice Užeg kabineta Vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je novi, deseti po redu, paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od energetske krize, koju je opisao kao potencijalno najveću u povijesti. Suočeni s velikim poremećajima na svjetskim energetskim tržištima, Vlada je razmotrila niz koraka kojima će ublažiti cjenovne šokove koji su posljedica globalnih događanja, a ne specifične situacije u Hrvatskoj.
"Svjedočimo velikim poremećajima na energetskom tržištu, pa moguće i najvećoj krizi koja slijedi", upozorio je ministar.
Da Vlada sutra ne donese novu uredbu, građane bi na benzinskim postajama dočekao pravi šok. Prema riječima ministra, cijena litre eurodizela skočila bi za čak 31 eurocent, dok bi eurosuper poskupio za 21 cent. Međutim, Vlada će, kako je najavio, značajno intervenirati i ublažiti taj rast, piše Večernji list.
Ključna mjera bit će odricanje od dijela trošarina, čime će se smanjiti cjenovni pritisak koji bi nastao slobodnim formiranjem cijena na tržištu. Iako će do poskupljenja u utorak doći, ono će biti znatno manje od onoga što bi se dogodilo bez intervencije.
Vlada će produžiti mjere za električnu energiju i plin, što znači da će cijene za građane ostati iste kao i do sada. Poseban izazov predstavlja plavi dizel, gdje Vlada ima sužen manevarski prostor. Iako će i njegova cijena rasti, ministar Šušnjar je najavio kako će se ići na smanjenje premije energetskih subjekata na "minimum minimuma", a na stolu su i dodatne kompenzacijske mjere kako bi se pomoglo primarnim korisnicima, poljoprivrednim proizvođačima i ribarima.
"Apeliram na građane da ne stvaraju nepotrebne zalihe", poručio je ministar. "Bilježimo skok prodaje plavog dizela i do deset puta, za čime nema stvarne potrebe."
Jedan od ključnih fokusa Vlade je osiguranje sigurnosti opskrbe, koja, kako je naglasio ministar, ni u jednom trenutku nije upitna. Međutim, pojavio se novi izazov, takozvani "benzinski turizam". Zbog nestašica energenata u okolnim zemljama, posljednjih je dana zabilježen povećan pritisak na benzinske postaje u pograničnim područjima. Vlada stoga planira uvesti mjere za odvraćanje građana susjednih država od masovnog dolaska po gorivo u Hrvatsku.
"Neće se raditi o diskriminaciji, ali poduzet ćemo sve kako bismo zaštitili hrvatske interese. Nastavit ćemo voditi brigu o sigurnosti opskrbe i osigurati dovoljne količine goriva za hrvatske građane i gospodarstvo", poručio je Šušnjar.
Na pitanje novinara može li državni proračun dugoročno izdržati ovakve intervencije, ministar je odgovorio potvrdno.
"Republika Hrvatska je stabilna država s ozbiljnim fiskalnim kapacitetima i ove intervencije neće ugroziti financijsku stabilnost", istaknuo je. U sklopu mjera vodilo se računa i o malim distributerima goriva, koji će dobiti svojevrsnu kompenzaciju kroz moratorij na otplatu kredita kod HAMAG-BICRO-a. Raspravljalo se i o mjerama na europskoj razini, poput smanjenja minimalnih trošarina ili fluktuacije stope PDV-a.
"Takve odluke zahtijevaju koordinaciju sa svim državama članicama i trenutno nisu na stolu za nacionalnu primjenu", pojasnio je Šušnjar. Na kraju je odbacio i nagađanja o uvođenju restrikcija poput vožnje po sustavu par-nepar, potvrdivši: "O tome se nije razgovaralo."
