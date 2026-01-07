Šef zagrebačke Zimske službe: Ugodno smo iznenađeni kako su nas jutros dočekale ceste. Odrađen je vrhunski posao

"Ugodno smo iznenađeni kako su nas jutros dočekale ceste. Jučer je to izgledalo kritično. Ralice su u kontinuitetu gotovo 48 sati obavljale posao, no 15 minuta nakon što bi prošle, snijeg se već taložio. Oko 3 noćas prestao je padati i jutros su najbitnije gradske prometnice očišćene gotovo do asfalta", kaže nam Hrastinski.