obilan snijeg u zagrebu

Šef zagrebačke Zimske službe: Ugodno smo iznenađeni kako su nas jutros dočekale ceste. Odrađen je vrhunski posao

N1 Info
07. sij. 2026. 08:28
09:52
Tomislav Hrastinski
N1

Obilan snijeg padao je jučer cijeli dan i u dijelu noći na ponedjeljak u Zagrebu. Voditelj Zimske službe u Zagrebu Tomislav Hrastinski za N1 je rekao je je zadovoljan jutrošnjim stanjem prometnica u gradu.

"Ugodno smo iznenađeni kako su nas jutros dočekale ceste. Jučer je to izgledalo kritično. Ralice su u kontinuitetu gotovo 48 sati obavljale posao, no 15 minuta nakon što bi prošle, snijeg se već taložio. Oko 3 noćas prestao je padati i jutros su najbitnije gradske prometnice očišćene gotovo do asfalta", kaže nam Hrastinski.

Na kritike građana da je Zimska služba iznenađena snijegom kaže:

"Bili smo pripremljeni, još u ponedjeljak ujutro krenuli smo s preventivnim posipanjem, no vremenski uvjeti su jučer bili jači od nas. Jutros svi moramo priznati da je odrađen vrhunski posao", kazao je i zahvalio se radnicima koji su noćas čistili ceste diljem Zagreba.

"Ljudi moraju biti realni, ne može se sve odmah počistiti", dodao je. "Dok snijeg tako pada, sve ceste ne mogu biti potpuno očišćene", kazao je Hrstinski.

Podsjetimo, prema podacima DHMZ-a, u Zagrebu su u srijedu ujutro na Maksimiru izmjerena 24 centimetra snijega, na Griču 22 a na aerodromu 29, od čega 14 centimetara novog. Na Puntijarki na Medvednici izmjereno je ukupno 49 centimetara od toga 19 centimetara novog snijega.

Teme
Zimska služba

