Zagreb pod snijegom: Zastoj tramvaja u Savskoj, oglasio se Koralet: "S Trga odneseno 110 kubika"

Zagrepčane je danas uz temperature ispod ništice ujutro dočekalo i 24 cm snijega na Maksimiru, a na Sljemenu i do 40 cm, otkriva Radio Sljeme.
Zbog snijega je u Savskoj ulici došlo i do većeg zastoja tramvaja.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, gostujući na Radiju Sljemenu, je izrazio zadovoljstvo zimskim službama i poslom koje su one obavile.
"Ralice su prolazile cijelim gradom i ralica je prošla glavnim i sporednim ulicama, a Zrinjevac je čistio autobusne i tramvajske stanice", govori Korlaet te otkriva kako je samo s Trga bana Josipa Jelačića preko noći odneseno 110 kubika snijega.
Na pitanje prolaze li zimske službe svim ulicama jednako često ili postoje prioriteti Korlaet odgovara kako postoji podjela ulica na prioritetne skupine.
"U zimskim službama imamo 249 ekipa koje prolaze svim ulicama, neovisno o prioritetu, bile to glavne ceste ili ulice u Gornjoj Dubravi i Podsljemenu."
U razgovoru za Radio Sljeme Korlaet je pohvalio i ZET koji je, kako kaže, obavio lavovski posao te promet teče redovito uz iznimku podsljemenske zone gdje se, sukladno situaciji kroje obilazni pravci te se mogu očekivati odstupanja od rasporeda autobusnih linija u toj zoni.
Pozvao je Korlaet sve Zagrepčane na čišćenje vlastitih prilaza zgrade i zamolio ih da snijeg koji lopataju bacaju na zelene površine, a ne kolnik.
Holding: Ralice do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste
Tijekom noći je u Zagrebu došlo do prestanka padalina, što je omogućilo učinkovitije čišćenje prometnica. Sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Kontinuiranim radom, ralice su do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz (ceste I. reda) koje su prohodne za prometovanje, javlja zagrebački Holding.
U prvoj smjeni jutros nastavljaju se aktivnosti čišćenja snijega na 2.500 km cesta kolnicima i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika.
Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.
