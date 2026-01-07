VREMENSKA PROGNOZA
Temperature padaju ispod -10, stiže novi val kiše i snijega
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Snijeg mjestimice pada u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji. Kako su temperature niske, vozače se poziva na oprez, zbog moguće poledice. Otežava i orkanski vjetar, za sve skupine vozila zatvorena je dionica autoceste A1 od Svetog Roka i Posedarja.
U nastavku srijede snijega će i dalje biti u kopnenim krajevima, kiše će biti na moru i to osobito u Dalmaciji. U dijelu Dalmacije i Like još može biti kiše koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom i predmetima. Vjetar će biti snažan, jaka i olujna bura, osobito pod Velebitom, na udare orkanska, zbog čega je na snazi najviši, crveni stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prema večeri se očekuje postupno razvedravanje sa zapada.
Četvrtak će biti uglavnom suh, sunčaniji, još u noći i ujutro može pasti malo kiše i snijega na krajnjem istoku i jugu uglavnom. No, uglavnom ćemo predahnuti od oborine. Bura će postupno slabjeti. Jutro će biti vrlo hladno u kopnenim krajevima, temperatura će mjestimice padati ispod -10 stupnjeva. Na snazi je upozorenje na hladni val Državnog hidrometeorološkog zavoda.
U petak stiže novi val oborina, no mnogo manje intenzivan. Od jutra će biti kiše duž Jadrana, u gorju snijega, a onda će se poslijepodne oborina širiti i drugdje. Lokalno može biti obilnije oborine.
Za vikend također nestabilno s oborinom, u subotu češćom duž Jadrana i uz Jadran, dok će u nedjelju uglavnom tek malo snijega biti još u kopnenim krajevima.
