Temperature padaju ispod -10, stiže novi val kiše i snijega

U nastavku srijede snijega će i dalje biti u kopnenim krajevima, kiše će biti na moru i to osobito u Dalmaciji. U dijelu Dalmacije i Like još može biti kiše koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom i predmetima. Vjetar će biti snažan, jaka i olujna bura, osobito pod Velebitom, na udare orkanska, zbog čega je na snazi najviši, crveni stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prema večeri se očekuje postupno razvedravanje sa zapada.