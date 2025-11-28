Šetnja Medvednicom: Pridružite se humanitarnom usponu za djecu udruge Krijesnica

HPD Zagreb-Matica

U subotu, 6. prosinca 2025., bit će održan uspon na Sljeme s ciljem prikupljanja sredstava za Udrugu Krijesnica - udruzi koja više od dva desetljeća pruža psihosocijalnu podršku djeci koja se liječe od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Događaj organizira Udruga Krijesnica i HPD Zagreb-Matica, uz podršku Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga.

Ruta je pogodna za sve skupine

Ruta je zamišljena kao lagana do srednje zahtjevna šetnja po markiranoj stazi, pogodna za sve dobne skupine. Nije potrebna posebna fizička priprema, ali preporučena je osnovna planinarska oprema, navode u pozivu građanima iz Hrvatsko planinarsko društvo Zagreb-Matica.

Okupljanje je od 9:30 do 10:00 ispred donje stanice Sljemenske žičare, gdje će grupe preuzeti licencirani vodiči HPD Zagreb-Matica. Uspon se odvija Leustekovom stazom, jednom od najljepših ruta na Medvednici, a tempo će biti prilagođen svima. Dolazak u Tomislavov dom planiran je oko 13 sati, gdje počinje prigodni program. Sudionike na vrhu čekaju topli čaj, fritule i znak pažnje partnera događaja.

Podrša djeci koja se liječe od malignih bolesti

Ulaznica iznosi simboličnih 5 eura i kupuje se putem sustava Entrio.hr.

Cjelokupan prihod namijenjen je Krijesnici – udruzi koja više od dva desetljeća pruža psihosocijalnu podršku djeci koja se liječe od malignih bolesti i njihovim obiteljima.

Njihov rad uključuje smještaj za roditelje, savjetovalište, podršku pri povratku djece u školu i vrtić, grupne terapije, financijsku pomoć i razne aktivnosti koje djeci olakšavaju dugotrajno liječenje.

