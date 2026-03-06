Šipić: Zdravo društvo preduvjet je demografske održivosti

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sudjelovao je u petak na znanstveno-stručnom skupu „Tijelo u neravnoteži: Debljina kao medicinski, društveni i duhovni izazov“ te je poručio kako je zdravo društvo preduvjet demografske održivosti.
Oglas
Skup su organizirali Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu te Hrvatsko katoličko liječničko društvo, a ministar Ivan Šipić pozdravio je organizaciju skupa o toj važnoj temi, naglasivši da ona daleko nadilazi medicinski okvir.
Istaknuo je kako debljina i s njom povezane bolesti postaju sve veći javnozdravstveni izazov, ali i pitanje koje duboko zadire u širu dobrobit društva i kvalitetu života obitelji.
„Zdravo društvo temelj je demografske održivosti. Upravo je obitelj mjesto gdje djeca od najranijih dana usvajaju životne navike – odnos prema hrani, kretanju, brigu za tijelo i osjećaj odgovornosti prema vlastitom zdravlju“, poručio je ministar Šipić.
Naglasio je kako prevencija bolesti, promicanje zdravog načina života i briga o vlastitom tijelu moraju biti sastavni dio promišljanja demografske i obiteljske politike. U tom kontekstu podsjetio je da je Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo dva poziva za uređenje dječjih igrališta i opremanje dječjih vrtića, kako bi se najmlađima omogućilo zdravo i poticajno okruženje – više igre, kretanja i druženja, a manje vremena pred ekranima.
Zaključno, ministar je istaknuo kako su ovakvi znanstveni skupovi iznimno vrijedni jer povezuju različita područja – medicinu, društvene znanosti i duhovnu dimenziju čovjeka – te otvaraju prostor za dublju i širu raspravu o izazovima s kojima se naše društvo danas suočava, navodi se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas