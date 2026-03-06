Oglas

Šipić: Zdravo društvo preduvjet je demografske održivosti

author
Hina
|
06. ožu. 2026. 19:06
Odrzana 149. sjednica Vlade Republike Hrvatske.. Ivan Sipic, Alen Ruzic Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sudjelovao je u petak na znanstveno-stručnom skupu „Tijelo u neravnoteži: Debljina kao medicinski, društveni i duhovni izazov“ te je poručio kako je zdravo društvo preduvjet demografske održivosti.

Skup su organizirali Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu te Hrvatsko katoličko liječničko društvo, a ministar Ivan Šipić pozdravio je organizaciju skupa o toj važnoj temi, naglasivši da ona daleko nadilazi medicinski okvir.

Istaknuo je kako debljina i s njom povezane bolesti postaju sve veći javnozdravstveni izazov, ali i pitanje koje duboko zadire u širu dobrobit društva i kvalitetu života obitelji.

„Zdravo društvo temelj je demografske održivosti. Upravo je obitelj mjesto gdje djeca od najranijih dana usvajaju životne navike – odnos prema hrani, kretanju, brigu za tijelo i osjećaj odgovornosti prema vlastitom zdravlju“, poručio je ministar Šipić.

Naglasio je kako prevencija bolesti, promicanje zdravog načina života i briga o vlastitom tijelu moraju biti sastavni dio promišljanja demografske i obiteljske politike. U tom kontekstu podsjetio je da je Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo dva poziva za uređenje dječjih igrališta i opremanje dječjih vrtića, kako bi se najmlađima omogućilo zdravo i poticajno okruženje – više igre, kretanja i druženja, a manje vremena pred ekranima.

Zaključno, ministar je istaknuo kako su ovakvi znanstveni skupovi iznimno vrijedni jer povezuju različita područja – medicinu, društvene znanosti i duhovnu dimenziju čovjeka – te otvaraju prostor za dublju i širu raspravu o izazovima s kojima se naše društvo danas suočava, navodi se u priopćenju.

Debljina Demografska održivost Ivan Šipić Javno zdravlje Obiteljska politika Zdrav način života

