Šipić u EP-u: Ovakve mjere nema nitko u Europi

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predstavio je u utorak na konferenciji u Europskom parlamentu mjere koje Hrvatska provodi na demografskoj revitalizaciji.
Ministar Šipić je govorio na konferenciji u Intergrupi Europskog parlamenta na temu “Europski i nacionalni odgovori na demografsku zimu” koju je organizirala zastupnica Sunčana Glavak.
“Ovakvih mjera koje provodi naše ministarstvo demografije i vlada kao što su rodiljne i roditeljske naknade u iznosu pune plaće do tri tisuće eura nema nitko u Europi”, rekao je ministar Šipić.
Šipić je istaknuo kako želi da se i u Europskoj uniji prepozna ovo što radi Hrvatska i da se u Višegodišnjem financijskom okviru nađe više sredstava za potpore obiteljima.
“Demografija nije sprint, nego maraton. Trenutačno nam je u fokus zaustavljanje negativnih trendova, a do preokreta će doći kada cijela država i Europska unija shvate da je to prioritet svih prioriteta, jer ako nema ljudi čemu onda graditi mostove, ceste, bolnice, škole i sve drugo”, rekao je Šipić.
Rekao je da se Hrvatska ne zanosi prvim prošlogodišnjim pozitivnim rezultatima “koji nam daju za pravo da smo na dobrom putu i nećemo odustati”.
Važan element u procesu demografske obnove je privlačenje hrvatskih iseljenika i njihovi potomaka da se vrate u zemlju.
“Hrvatska prednjači po sigurnosti, mnoge obitelji se vraćaju u Hrvatsku baš zbog toga i što su čuli za ove mjere od priuštivog stanovanja do poreznih olakšica”, rekao je.
Povjerenica za Mediteran, koja je nadležna za demografiju, Dubravka Šuica rekla je da se po pitanju demografije može puno napraviti ali samo zajednički - na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
Rekla je da Komisija s hrvatskom vladom i premijerom radi na tome da se uspostavi Europska agencija za demografiju, gdje bi se demografi, sociolozi i stručnjaci drugih profila bavili tim pitanjem.
“Ne bih se željela probuditi za deset godina i da kažemo da nismo ništa napravili. Stanje u Europi je jako loše, prosječna stopa fertiliteta je 1,35 po ženi, a da bismo samo zadržali sadašnji broj stanovnika stopa bi trebala biti 2,1 djeteta po ženi”, rekla je Šuica.
Dodala je da se u Hrvatskoj radi dobro i da ona može biti uzor za ostale zemlje da počnu provoditi ono što provodi hrvatska vlada.
Najavila je da će uskoro biti osnovan Europski forum za demografiju koji će biti neka vrsta zamjene za Vijeće ministara za demografiju, koje još ne postoji.
“Nadam se da će Europski forum za demografiju pomoći da se polako uspostavi i Vijeće za demografiju”, rekla je.
Također je istaknula važnost parlamentarne Intergrupe koja bi mogla prerasti u Odbor za demografiju te izrazila žaljenje što nisu sve članice EU-a osnovale ministarstva za demografiju.
Zastupnica Sunčana Glavak je rekla da na demografiju treba gledati i ako na sigurnosno pitanje.
“Drago mi je što je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima ministarstvo demografije”, rekla je Glavak, dodajući da se na demografiju ne može gledati odvojeno jer je to horizontalno pitanje i da se prema njemu treba tako odnositi.
Za zastupnika Tomislava Sokola demografija je trenutačno najveći problem Europske unije.
“Smanjene stope fertiliteta uzrokovane promjenom kulture, drugačijim načinom života u zadnjih nekoliko desetljeća, ali i zbog obezvređivanja braka i ostalih tradicionalnih vrijednosti doveli su do situacije u kojoj smo danas”, rekao je Sokol.
Rekao je da hrvatsko ministarstvo radi jako dobar posao provodeći pronatalitetne mjere i uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života.
Posebno je naglasio da povratak hrvatske dijaspore mora biti temelj buduće demografske obnove Hrvatske.
“Demografski problem neće se riješit masovnim uvozom stranaca iz država koje kulturološki nisu kompatibilne s Europom. Moramo gledati dugoročna rješenja koja su u skladu s našim načinom života, kojima ćemo jačati natalitet, stimulirati povratak naše dijaspore”, rekao je Sokol.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare