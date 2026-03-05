Šipić: Koalicija je stabilna. Ne govorimo o prebrojavanju, nego o većini

„Koalicija je stabilna, to smo čuli i od predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, ali i od predsjednika Vlade te od predstavnika svih dionika većine. Prema tome, to uopće nije upitno i praktički je o tome sve već rečeno“, rekao je ministar Ivan Šipić odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade.