Pizze su bar dvaput skuplje nego prije. Izračunali smo koliko košta njihova priprema

Dok su prije šest-sedam godina prosječne cijene pizza bile oko 30 ondašnjih kuna iliti 4 današnja eura, danas su barem dvostruko veće. Teško je, čak i u manjim mjestima i nerazvikanim pizzerijama, naći srednju pizzu promjera 30-ak centimetara, jeftiniju od 8 eura. Ako i ima jeftinijih, onda su to one bazične vrste margherita, vesuvio ili capriciosa. Sve ostale s "dodanom vrijednošću" koštaju od 8 eura naviše, najčešće od 10 do 12 eura.