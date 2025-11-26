Skuplja košarica
Ovaj proizvod poskupio je 277 posto! Pogledajte usporedbu cijena od prije tri godine i danas
Potrošačka košarica količinski je i dalje jednaka, ako ne i manja, a svaka naredna kupnja sve skuplja. Bi li bila i skuplja da Vlada već nekoliko godina ne štiti cijene nekih najosnovnijih artikala i kategorija i da su i one prepuštene tržištu pitanje je za milijunaša.
No u utrci s inflacijom koja je u Hrvatskoj i dalje među najvišima u Europi – a hrana i 22% skuplja od EU prosjeka – čini se kako je najlakše trgovce još malo 'stisnuti' s cijenama koje su i proteklu godinu nemilo rasle. Čokolada, kava, svježa jaja, Zdenka topljeni sir, tekući jogurt, kuhana šunka..., sve je dodatno poskupjelo. Zapravo je teže naći proizvode koji su koliko-toliko pojeftinili poput Ledova smrznutog oslića (400 g) koji u pojedinim trgovinama košta 5 centi manje u odnosu na studeni lanjske godine, ili pak svinjetine, piše Večernji list.
Afrička svinjska kuga (ASK) toliko je devastirala stočni fond na istoku Hrvatske da su mnogi apokaliptično najavljivali kako ćemo ostali bez pršuta, šunke, kulena, slanine, kobasa, krvavica, no dok je viškova na europskom tržištu nema zime. Nisu domaće, no svinjske polovice, butovi, lopatice, vrat i leđa s kosti i kožom, svinjske koljenice, čvrsto masno tkivo, carsko meso... – asortiman za kakvim se u ovo doba godine zbog delicija iz 'kućne radinosti' traga i u trgovačkim lancima – i jeftiniji je ili jednako košta kao i lani, ali će zato od početka prosinca Vlada 'zaključati' cijene još 30 proizvoda/kategorija u cilju zaštite najsiromašnijih.
"Zaštita životnog standarda građana"
"Ovom mjerom osigurava se nastavak provedbe našeg odgovornog gospodarskog i socijalnog pristupa zaštiti životnog standarda građana, osobito u razdoblju kada povećani životni troškovi predstavljaju izazov za mnoga kućanstva", kazao je ovih dana ministar gospodarstva Ante Šušnjar, najavljujući kako se lista "u cilju ublažavanja inflatornih pritisaka i zaštite najranjivijih skupina građana" od početka prosinca širi na okruglih 100 proizvoda.
Iznenađeni trgovci koji su prije očekivali ublažavanje mjera s kojima se nakon neuspjelih 'bijelih lista' prvi puta krenulo u rujnu 2023., dužni su na postojeću listu proizvoda (a veliki i na posebne police) uvrstiti po ograničenim cijenama i kruh miješani nepakirani, pecivo liziku, listove za pite i savijače, tost petit suhe kekse, smrznute lignje, njoke, smrznuti špinat, ajvar i papriku u staklenci, med, šunku za pizzu, mliječni namaz, zimsku salamu, čokoladni namaz, vrhnje za kuhanje, stolni margarin... – najmanje jedan artikl iz kategorije te određenih gramaža. Koliko se pak postiglo s prvotnih 30, pa proširenom listom na 70 proizvoda/kategorija – nitko od mjerodavnih dosad nije predočio izračun.
Usporedba računa
No usporedbom računa iz druge polovice studenoga 2022. godine, uoči uvođenja eura – čini se kako je košarica i s ublažavanjem 'inflatornih' pritisaka za potrošače skuplja gotovo za trećinu. Večernjakova 'shopping' lista s 30 proizvoda koje smo kupili u trećoj dekadi studenog 2022. – na kojoj su se našli salata kristal (komad), mandarine (1 kg), svježi kupus, kruh rustika (500 g), 10 jaja (M), mljevena kava Gloria (500 g), suncokretovo ulje Zvijezda (1 l), Cedevita (900 g), deterdžent za suđe Likvi (900 ml), smrznuti filet oslića Ledo (400 g), Zdenka topljeni sir (140 g), maslac Deutsche Markenbutter (250 g), Dukat tekući jogurt (1 l, 2,8 m.m.), mljevena puretina Vindon (500 g), teleća lopatica s kosti (1 kg), pileći medaljoni Cekin (660 g), svinjski vrat bez kosti (1 kg), čokolada za kuhanje Sweet Chef (350 g), Mikado čokolada s rižom (300 g), palenta Franck (540 g), Poli salama (500 g), kuhana šunka PIK (300 g), pileće hrenovke Cekin (300 g), gouda Dukat (1 kg), Colgate pasta za zube (75 ml), Violeta toaletni poput Premium (16 rola), K-plus vrhnje za kuhanje (500 ml), Scotty riža originario (1 kg) i Vegeta (250 + 50 g gratis) – bila je, naime, za čak 26,16 eura jeftinija u odnosu na identičnu košaricu od prije nekoliko dana. Prije tri godine koštala nas je 81,23 eura, a danas čak 107,39 eura ili 32% više, s time da smo neke od artikala kupovali i na akciji. Jeftinije u odnosu na 2022. danas je samo suncokretovo ulje, smrznuti oslić, mandarine, svinjski vrat bez kosti i gouda, dok je najviše poskupjela kuhana šunka, s 9,29 na čak 14,29 eura za kilogram, kava koja se prije tri godine na akciji mogla naći i za 3,89 eura (pola kg), dok danas košta 10,19 eura (na akciji 7,49), čokolada za kuhanje (čak 277%!).
Stručnjak za trgovinu Dragan Munjiza kaže za Večernji list kako je njegov stav isti – nije za regulaciju maloprodajnih cijena u maloprodaji hrane, već za druge oblike socijalnih transfera ugroženijim dijelovima stanovništva i za sniženje opće stope PDV-a, posebno na prehrani. Regulacija je trebala trajati najviše do 6 mjeseci i postupno se ukidati, tvrdi on.
Ako usporedimo ukupan rast prodaje (financijske i količinske) na 40 najbitnijih potkategorija u prehrambenim dućanima za prva tri kvartala 2025. s, primjerice, rastom istih potkategorija u istom razdoblju 2024. – neprehrambene potkategorije koje se prodaju u grocery retailu u lani su ostvarile ukupan rast prodaje od 13,1%, a rast količina za 8,4%, od čega je samo jedna potkategorija od toga u količinskome padu. U ovoj godini ostvaren je ukupan rast prodaje od 3%, rast količina 0,4% (6 potkategorija u količinskome padu). Prehrambene kategorije lani su ostvarile ukupan rast prodaje za 9,5%, rast količina za 1,5%, od kojih je 11 potkategorija u količinskom padu, a ove rast prodaje za 7,1% i rast količina od 1,6%, priča Munjiza.
"Dakle, možemo vidjeti da ukupan asortiman u dućanima bilježi sve veći količinski pad prodaje (17 od 40 potkategorija su u količinskome padu), te da rast financijskog prometa koji usporava dolazi iz porasta CPI indexa (inflacija na robi široke potrošnje). Kupci sve manje kupuju ili kupuju jeftinije zamjenske proizvode, a nakon bojkota i uvođenja mjera prodaja se količinski smanjila, ali nivo cijena i dalje raste u svih 40 potkategorija. Potrošači stoga ne profitiraju uopće ako kupuju uobičajenu potrošačku košaricu, a trgovci imaju dodatni i to ne mali problem s ispunjavanjem planova, zalihama i obrtom robe. Međutim, za skupine potrošača koji kupuju disciplinirano isključivo proizvode koji su ograničeni cijenom, dobitak je u tome što cijene stagniraju u odnosu na nivo cijena od prije godinu-dvije", zaključio je Munjiza.
