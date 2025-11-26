Ovaj proizvod poskupio je 277 posto! Pogledajte usporedbu cijena od prije tri godine i danas

No usporedbom računa iz druge polovice studenoga 2022. godine, uoči uvođenja eura – čini se kako je košarica i s ublažavanjem 'inflatornih' pritisaka za potrošače skuplja gotovo za trećinu. Večernjakova 'shopping' lista s 30 proizvoda koje smo kupili u trećoj dekadi studenog 2022. – na kojoj su se našli salata kristal (komad), mandarine (1 kg), svježi kupus, kruh rustika (500 g), 10 jaja (M), mljevena kava Gloria (500 g), suncokretovo ulje Zvijezda (1 l), Cedevita (900 g), deterdžent za suđe Likvi (900 ml), smrznuti filet oslića Ledo (400 g), Zdenka topljeni sir (140 g), maslac Deutsche Markenbutter (250 g), Dukat tekući jogurt (1 l, 2,8 m.m.), mljevena puretina Vindon (500 g), teleća lopatica s kosti (1 kg), pileći medaljoni Cekin (660 g), svinjski vrat bez kosti (1 kg), čokolada za kuhanje Sweet Chef (350 g), Mikado čokolada s rižom (300 g), palenta Franck (540 g), Poli salama (500 g), kuhana šunka PIK (300 g), pileće hrenovke Cekin (300 g), gouda Dukat (1 kg), Colgate pasta za zube (75 ml), Violeta toaletni poput Premium (16 rola), K-plus vrhnje za kuhanje (500 ml), Scotty riža originario (1 kg) i Vegeta (250 + 50 g gratis) – bila je, naime, za čak 26,16 eura jeftinija u odnosu na identičnu košaricu od prije nekoliko dana. Prije tri godine koštala nas je 81,23 eura, a danas čak 107,39 eura ili 32% više, s time da smo neke od artikala kupovali i na akciji. Jeftinije u odnosu na 2022. danas je samo suncokretovo ulje, smrznuti oslić, mandarine, svinjski vrat bez kosti i gouda, dok je najviše poskupjela kuhana šunka, s 9,29 na čak 14,29 eura za kilogram, kava koja se prije tri godine na akciji mogla naći i za 3,89 eura (pola kg), dok danas košta 10,19 eura (na akciji 7,49), čokolada za kuhanje (čak 277%!).