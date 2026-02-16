Škare Ožbolt napisala bećarac: "Evo za Dabru"

Odvjetnica i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt kritizirala je DP-ovog saborskog zastupnika zbog pjevanja u čast ustaškog poglavnika Ante Pavelića.
"Pitam se što to moraš imati u glavi da danas pjevaš o Anti Paveliću. Mislila sam da će Dabro zapjevati bećarac o Franji Tuđmanu, utemeljitelju moderne Hrvatske... a on čezne za Pavelićem, likom koji je Istru i Dalmaciju poklonio talijanskim fašistima, i njega vidi kao vođu svih Hrvata. Horor, da ne može veći", poručila je Škare Ožbolt na Facebooku i dodala bećarac koji je napisala za Dabru.
"Franjo nam je državu stvorio,
a taj tvoj sve u crnilo pretvorio.
Slaviš Pavelića, uz čašu vina,
a zaboravljaš tko nas je vodio do Knina.
Bećar može pjevati svašta,
al' slaviti izdajnika - to je blamaža koja se ne prašta."
