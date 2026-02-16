Škare Ožbolt napisala bećarac: "Evo za Dabru"

"Pitam se što to moraš imati u glavi da danas pjevaš o Anti Paveliću. Mislila sam da će Dabro zapjevati bećarac o Franji Tuđmanu, utemeljitelju moderne Hrvatske... a on čezne za Pavelićem, likom koji je Istru i Dalmaciju poklonio talijanskim fašistima, i njega vidi kao vođu svih Hrvata. Horor, da ne može veći", poručila je Škare Ožbolt na Facebooku i dodala bećarac koji je napisala za Dabru.