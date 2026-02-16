zatreba li...
Tko su mogući novi Plenkovićevi "žetončići"?
Ode li Domovinski pokret iz vlade, milom ili silom, premijer Andrej Plenković trebat će novih sedam ruku kojima bi osigurao opstanak HDZ-ove vlade, želi li izbjeći prijevremene parlamentarne izbore. Tko su mogući novi i stari premijerovi saveznici?
Domovinski pokret ima sedam zastupnika, u klubu imaju i osmog, odanog člana - nezavisnog zastupnika Predraga Mišića i svi oni presudni su za opstanak Andreja Plenkovića i njegova HDZ-a na vlasti.
Budući da je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije zbog skandaloznog slavljenja Ante Pavelića i ustaškog pokreta u koje se upustio aktualni saborski zastupnik DP-a i bivši ministar u Plenkovićevoj vladi Josip Dabro, krenule su spekulacije koji bi sve zastupnici i zastupnice mogli podržati Plenkovićevu većinu, u slučaju da se odluči riješiti DP-a.
Kako je gotovo izvjesno da HDZ-ovu vladu ne bi podržali SDP-ovci, možemovci, mostovci ili Dalija Orešković i Krešo Beljak, odnosno bračni par Raspudić, Plenković nove/stare partnere može potražiti u SDSS-u Milorada Pupovca (tri zastupnika), među zastupnicima Nezavisne platforme Sjever (dva zastupnika) i u bivšoj SDP-ovki, a danas nezavisnoj zastupnici Boški Ban Vlahek koji su svi već, u raznim situacijama, podržavali Plenkovićevu vladu.
No, njih šestero nije dovoljno za opstanak HDZ-a i Plenkovića u Banskim dvorima, pa bi se dodatne ruke potpore mogle potražiti i u IDS-u te kod nezavisnog Darija Zurovca.
Bivša SDP-ovka Ban Vlahek glasala je krajem prošle godine za Plenkovićev proračun, a premda su se IDS-ovci Loris Petrušić i Dalibor Paus tada suzdržali, vladajuća većina im je podržala važne amandmane na državni budžet, baš kao i zastupnicima Nezavisne platforme Sjever Dubravku Biliću i Ivici Baksi, koji nisu ni glasali. Njih se petero otad smatra novim "žetončićima", to jest pričuvnim snagama vladajuće stranke.
Iz IDS-a su koncem prošlog tjedna poručili da ne mogu koalirati s HDZ-om dok ta stranka s DP-om relativizira povijesne istine i gazi antifašističke temelje moderne hrvatske države, ali nisu se automatski pridružili niti lijevo-liberalnom bloku. Zato je moguće da bi IDS mogao s Plenkovićem dogovarati participiranje u vlasti, riješi li se premijer proustaškog balasta iz DP-a.
Iz istog razloga bi i SDSS i sjevernjaci mogli zažmiriti na Plenkovićevo relativiziranje utjecaja proustaške desnice (iz vlasti i izvan nje) na društvo te na njegovo inzistiranje da ustaški pozdrav “Za dom spremni” ima dvostruke konotacije.
Više je zastupnika u ponedjeljak premijera pitalo ima li još uvijek većinu, a među njima je bila i Marija Selak Raspudić.
“Tolika je frka da mene zovete, e pa neće proći”, poručila je Selak-Raspudić iz čega je jasno da ona ne bi pristala biti dio moguće nove parlamentarne većine.
Ako se riješi DP-a, a ne uspije formirati novu saborsku većinu, Plenkoviću i HDZ-u ostaje mogućnost da na prijevremenim izborima zatraži podršku birača za novi mandat.
