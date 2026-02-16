Tko su mogući novi Plenkovićevi "žetončići"?

Bivša SDP-ovka Ban Vlahek glasala je krajem prošle godine za Plenkovićev proračun, a premda su se IDS-ovci Loris Petrušić i Dalibor Paus tada suzdržali, vladajuća većina im je podržala važne amandmane na državni budžet, baš kao i zastupnicima Nezavisne platforme Sjever Dubravku Biliću i Ivici Baksi, koji nisu ni glasali. Njih se petero otad smatra novim "žetončićima", to jest pričuvnim snagama vladajuće stranke.