Sljemenska žičara neće raditi za Snježnu kraljicu: “Put do nje je opasan”

Iako je ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković prije mjesec dana najavljivao da će sljemenska žičara biti otvorena do sljedećeg natjecanja Snježne kraljice na Sljemenu, ispada da će ona ipak biti zatvorena.

Ministar: Nema problema sa žičarom

Ministar Oleg Butković je početkom prosinca rekao da je razgovarao sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem o žičari te da su dogovorili da će Ministarstvo zdravstva izmijeniti svoj pravilnik pa očekuje da će žičara što prije početi s radom.

Sever: Ljudi još žive u ruševinama, a Zagreb kuri milje na Snježnu kraljicu!

“S obzirom na to da je u cijeloj problematici buka najveći problem, nalazila su se tehnička i zakonska rješenja kako bi žičara mogla profunkcionirati što prije, jer se približava Snježna kraljica. U tom smislu nađeno je rješenje da će Ministarstvo zdravstva izmijeniti svoj pravilnik u jednom dijelu jer je zastario, on je iz 2004. godine i nije prepoznao žičaru, nigdje je ne spominje. Oni su na to pristali”, rekao je tada Butković.

Na pitanje postoje li drugi problemi oko funkcioniranja žičare, ministar je dodao da ne postoje te da je ovaj način rješavanja problema bio najkraći i najbolji. Zatim je i potvrdio da bi po njemu žičara svakako trebala proraditi do sljedećeg natjecanja Snježne kraljice na Sljemenu, prenosi Index.

“Opasno i naporno za gledatelje”

No sada ispada da žičara ipak neće raditi. Na stranicama Snježne kraljice osvanula je obavijest da će žičara na dane utrke biti zatvorena kako ne bi predstavljala opasnost za gledatelje.

“Žičara Sljeme se neće koristiti na dane utrka za prijevoz gledatelja jer bi tako gledatelji došli na vrh Sljemena, od kuda se moraju do natjecateljske staze najprije spuštati nizbrdo po strmim i zasniježenim stazama, a potom i penjati uzbrdo po tim istim stazama po noći, što bi bilo vrlo naporno i opasno za gledatelje.

Žičara ne vozi posjetitelje tijekom Snježne kraljice?🚠⛷️ ZET je partner Snow Queen Trophy, ali zbog prijevoza gledatelja autobusima. 🚐 Čovjek bi pomislio da će grandiozna žičara imati svoju svrhu oko tih utrka na brdu bez snijega na +10 °C. pic.twitter.com/YNL7XFHKcf — Renato Petek (@RenatoPetek) January 3, 2023

Također, Žičara Sljeme će biti zatvorena za posjetitelje na dane utrka 4. i 5. 1. 2023. Predvidjeli smo prijevoz autobusima za gledatelje, i to iz dvije zone”, stoji među informacijama na stranicama Snježne kraljice.

“Čovjek bi mislio da će imati svrhu na +10°C”

Odluku o zatvaranju žičare na dane utrke neki su kritizirali na društvenim mrežama, a jedan od njih je i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek.

“Žičara ne vozi posjetitelje tijekom Snježne kraljice? ZET je partner Snow Queen Trophy, ali zbog prijevoza gledatelja autobusima. Čovjek bi pomislio da će grandiozna žičara imati svoju svrhu oko tih utrka na brdu bez snijega na +10°C”, napisao je Petek na Twitteru.

Detalje o dolasku i odlasku na Sljeme u vrijeme Snježne kraljice kao i druge korisne upute i savjete pronađite na ovom linku.

