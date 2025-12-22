PODNESENE PRIJE TRI GODINE
Što je s prijavama za nezakonito zaokruživanje cijena? Evo što kažu u Državnom inspektoratu
Gostujući prošloga tjedna u programu N1 televizije, Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) izjavila je da velik broj slučajeva neopravdanog povećanja, odnosno 'zaokruživanja' cijena s početka uvođenja eura još nije riješen na sudovima.
"Sjećate se kada smo imali prelazak na euro pa su bila zaokruživanja cijena kave i ostaloga, a na što smo upozoravali? Inspekcija je provela ne znam koliko nadzora, a to je još uvijek na Visokom prekršajnom sudu. Dakle, nije riješeno od 1. siječnja 2023. godine", kazala je za N1 predsjednica HUZP-a Ana Knežević.
Tragom te izjave pitali smo najprije Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH) koliko je utvrđeno slučajeva povreda ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena u vrijeme uvođenja eura te kakva je bila daljnja procedura.
Tko se nije držao fiksnog tečaja?
Ondje nam kažu da je Tržišna inspekcija provodila inspekcijske nadzore prilikom uvođenja eura te je postupala temeljem triju akata - Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Zakona o zaštiti potrošača i Zaključka Vlade Republike Hrvatske.
"Tržišna inspekcija Državnog inspektorata u predmetnim nadzorima ocjenjivala je poslovnu praksu trgovaca koji su na dan uvođenja eura kao službene valute povećali cijene neopravdano suprotno načelima Zakona o uvođenju eura te takvim postupanjem doveli potrošače u nepovoljniji financijski položaj koristeći uvođenje eura kao službene valute, kao posebne okolnosti u kojima se potrošači nalaze, a koje okolnosti bitno utječu na odluku potrošača pri kupnji proizvoda i usluga", rekli su nam u Državnom inspektoratu.
Konkretno, utvrđivalo se jesu li trgovci pri preračunavanju i zaokruživanju primjenjivali službeni fiksni tečaj konverzije od 7.53450 hrvatskih kuna za jedan euro.
Inspektorat pokrenuo 595 postupaka
U DIRH-u kažu da su obavili ukupno 3.477 inspekcijskih nadzora u vezi mogućeg neopravdanog podizanja cijena nakon uvođenja eura.
"U 74 posto okončanih inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno neopravdano povećanje cijena, poslovni subjekti su tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno neposredno do okončanja nadzora vratili maloprodajne cijene na visinu maloprodajnih cijena na dan 31. prosinca 2022. godine", kazali su nam u DIRH-u.
Inspektorat je pokrenuo 595 postupaka s prekršajnim nalogom te podnošenjem optužnih prijedloga nadležnim općinskim sudovima. Od toga su u 267 prvostupanjskih presuda okrivljenici oslobođeni optužbe, a u 263 prvostupanjske presude okrivljenici su proglašeni krivima.
No, što je s preostalih šezdesetak postupaka?
DIRH ne komentira postupke, čekamo odgovor suda
U Državnom inspektoratu nismo dobili odgovor jer, kažu ondje, ne mogu komentirati pojedinačne postupke u tijeku.
"Budući da su na temelju utvrđenih povreda pokrenuti prekršajni postupci izdavanjem prekršajnih naloga i optužnih prijedloga nadležnim prekršajnim (općinskim) sudovima, a budući da su pojedini postupci u tijeku, ne možemo komentirati kako pojedinačne postupke, tako i cjelokupno postupanje vezano uz navedene postupke."
Stoga je Visoki prekršajni sud bila sljedeća adresa na koju smo poslali upit o broju eventualnih neriješenih prekršajnih naloga i optužnih prijedloga u vezi mogućeg neopravdanog podizanja cijena nakon uvođenja eura.
Odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.
