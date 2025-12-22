Što je s prijavama za nezakonito zaokruživanje cijena? Evo što kažu u Državnom inspektoratu

"Sjećate se kada smo imali prelazak na euro pa su bila zaokruživanja cijena kave i ostaloga, a na što smo upozoravali? Inspekcija je provela ne znam koliko nadzora, a to je još uvijek na Visokom prekršajnom sudu. Dakle, nije riješeno od 1. siječnja 2023. godine", kazala je za N1 predsjednica HUZP-a Ana Knežević.